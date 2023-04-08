أخبار السعودية

الجوازات: الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تنتظره 3 عقوبات محتملة

محمد صفوت

ذكّرت المديرية العامة للجوازات بالعقوبات التي تنتظر الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، وذلك ضمن حملات التوعية التي تقوم بها؛ حيث أوضحت المديرية أن العقوبة تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وترحيل المخالف من المملكة.

المديرية العامة للجوازات

كما دعت المديرية الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم 999 في باقي المناطق.

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المديرية العامة للجوازات

كما نبّهت المديرية العامة للجوازات السعودية أصحاب الأعمال الذين يسمحون لعمالهم بالعمل لحساب الغير أو لأنفسهم، بأنهم يُعرِّضون أنفسهم لعقوبات رادعة، بما في ذلك الغرامة المالية والسجن.

وأوضحت الجوازات أنه يُعاقَب صاحب العمل بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى حظر الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حالة إتاحة الفرصة للعمالة بالعمل لدى الغير أو لحسابها الخاص.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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