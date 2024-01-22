الجوازات السعودية… ما هي حالات الترحيل من المملكة العربية السعودية للمقيمين؟ وأيضا تحذير من وزارة الداخلية السعودية للوافدين لضمان تواجدهم داخل البلاد بشكل قانوني

أوضحت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بالمملكة الحالات التي يتم فيها الترحيل من المملكة العربية السعودية، وذلك بواسطة الهجرة و الجوازات لتنظيم الوافدين المتواجدين بالمملكة، ولكي تكون الإقامة داخل المملكة بشكل قانوني ورسمي، وتم إطلاق نظام البصمة المعتمد، ويمكن الإستعلام عن بصمة المرحل من المملكة لمعرفة سقوطها من عدمه، وذلك من خلال شبكة الإنترنت.

الجوازات السعودية... ما هي حالات الترحيل من المملكة العربية السعودية للمقيمين؟ وأيضا تحذير من وزارة الداخلية السعودية للوافدين لضمان تواجدهم داخل البلاد بشكل قانوني

تعليمات الجوازات السعودية بشأن حالات الترحيل من السعودية وتقنين تواجدهم بالمملكة

قامت الجوازات السعودية بتوضيح من يتم ترحيلهم كما يلي:

أولا عند إنتهاء صلاحية التأشيرات الخاصة بالوافد بالمملكة باستثناء من يثبت توافر عذر قانوني له بخصوص ذلك.

وفي حالة عدم تجديد الإقامة الخاصة بالوافد، وأيضا القيام بسداد قيمة الرسوم المستحقة عليه خصوصا عند القيام بتجديد عقد العمل الخاص به وعدم تجديد الإقامة.

وفي حالة قيام الكفيل بتقديم بلاغ رسمي ضده، ففي تلك الحالة يتم الترحيل من المملكة على الفور.

وأيضا في حالة العمل داخل البلاد بدون إنتماء لشركة محددة أو جهة عمل عامة أو خاصة وذلك عند الدخول إلى حدود المملكة بطريقة غير شرعية.

أو ارتكاب أي جرائم جنائية مذكورة في نص قانون العقوبات أو الإغتصاب أو السرقة وغيرها.

تشغيل أفراد الأسرة عمالة غير منتظمة لمصلحة الوافد، والقيام بنقلهم بدون علم السلطات.

الإجراءات الازمة في حالات الترحيل من المملكة العربية السعودية

بناء على ما سبق تم توضيح الآتي:

في حالة قيام الوافد بالتخفي لدى الكفيل أو غيابه عن العمل كان بدون عذر مقبول أو عند عدم القيام بسداد الغرامات الخاصة به سواء كانت غرامات مرورية أو غيرها من الغرامات المالية، او عدم تنفيذ الإجراءات القانونية لتجديد جواز السفر، يتم ترحيله نهائيا.

عندما يستغل الوافد أحد الأشخاص تقوم المملكة أولا بمنعه من السفر حتى سداد كل المبالغ المطلوبة منه لكل المستحقين، ثم يتم ترحيله إلى موطنه.

في حالة صدور أحكام قضائية سواء كانت غرامة مالية أو السجن لفترة معينة، يتم تطبيق العقوبة أولا ثم الترحيل.

وبالنسبة بصمة الترحيل في السعودية، ففي ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي تقوم به المملكة لتنظيم الدخول والخروج من وإلى المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق نظام إلكتروني متطور يخص بصمة المرحل، وقد ساهم ذلك في رفع تطوير الأمن والحماية بالمملكة.

رابط الاستعلام عن بصمة الترحيل