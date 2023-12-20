الجوازات السعودية تُقرر إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج أو العودة بشكل إلكتروني

كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي بوساطة منصة أبشر الإلكترونية، وأوضحت أن هذه الخدمة تتيح للأفراد الذين لديهم أفراد أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيراتهم.

شعار الإدارة العامة للجوازات

خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

أشارت الجوازات إلى عدة خطوات للوصول إلى خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي عبر منصة أبشر:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ومن ثم انتقل إلى القسم المخصص للمعاملات الإلكترونية. حدد خيار “تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية”، ومن ثم قم باختيار “إلغاء تأشيرة الخروج والعودة”. الآن قم بإدخال رمز الأمان المرسل إلى هاتفك، ومن ثم قم بإدخال رقم إقامة المقيم الذي يرغب في إلغاء تأشيرته. سيتم عرض معلومات المقيم، ومن ثم قم بتأكيد “إلغاء التأشيرة”.

بالنسبة لإلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي للعمالة المنزلية؛ فإنها تتم من خلال:

الدخول إلى خيار “خدمات العمالة”. بعد ذلك قم بالنقر على “الخدمات المتاحة، ومن ثم اضغط على خيار “التأشيرات”.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

أما بالنسبة لشروط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي فإنها تتمثل في الآتي:

عدم وجود مخالفات سابقة بسبب عدم استخدام التأشيرة المصدرة.

يتم الإلغاء خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة المذكور على التأشيرة طبقًا للأقرب إلى الوقت.

في حالة عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة؛ ستُفرض الغرامات وفقًا للأنظمة.

يجب أن يكون الفرد المعنيّ بإلغاء التأشيرة موجودًا داخل الأراضي السعودية أثناء الإلغاء.