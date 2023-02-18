الجوازات السعودية توضح خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية

قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بتبيين خطوات الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية، وهي خدمة إلكترونية مستحدثة تم وضعها على منصة أبشر التي توضع فيها العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء، ويمكن من خلال هذه الخدمة التي تحدثنا عنها استعراض الهوية الرقمية الخاصة بالمقيم الوافد إلى السعودية، وسنوضح لكم بقية التفاصيل من خلال الأسطر القادمة، تابعوا معنا.

المديرية تبين الخطوات

يمكن استعراض الهوية الرقمية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وقد قدمت المديرية العامة للجوازات السعودية توضيحا بخصوص ذلك، وبينت بأنه يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية بعد ذلك عليك أن تختار عرض الوثائق الرقمية في الخطوة الموالية انقر على خيار هوية مقيم وفي الأخير ستعرض لك الهوية الرقمية الخاصة بالمقيم.

مزايا الخدمة

كشفت المديرية العامة للجوازات بأن الخدمة المقدمة والمتمثلة في عرض الوثائق الرقمية تهدف إلى تطوير مختلف التعاملات الإلكترونية وتوفير الحلول الرقمية لمختلف المستخدمين من خلال منصة أبشر، ويمكن الرجوع إلى الهوية الرقمية عند الضرورة من خلال الدخول مباشرة إلى الموقع.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية

يستطيع المقيم الحصول على نسخة رقمية من الهوية الوطنية من خلال هوية مقيم عبر بوابة أبشر أفراد، بحيث يتم عرض المعلومات الخاصة بالهوية الرقمية من خلال QR Code الذي يوجد على تطبيق أبشر أفراد، وبعد أن يسجل المستخدم للحصول على الهوية الرقمية، هوية مقيم ترتبط بجميع التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمستخدمين لكل من الأفراد والقطاعات في وزارة الداخلية.

ما هي استعمالات الهوية الإلكترونية

يمكن استعمال بطاقة الأحوال السعودية الإكترونية الجديدة فيما يلي: