مديرية الجوازات السعودية
مديرية الجوازات السعودية
أخبار السعودية

الجوازات السعودية توجه نصيحة مهمة للمقيمين ونداء خاص للسعوديين

بواسطة محمود المصري 0


في إطار سعي المملكة العربية إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وجهت الجوازات السعودية نداء مهم لكل السعوديين بأنه لابد لهم من التسجيل وتفعيل حسابهم في منصة أبشر، وذلك للاستفادة من كامل الخدمات التي تقدمها المديرية عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك من خلال المنصة، وفي إطار التوجه الكامل للمملكة خلال المرحلة المقبلة في إطار السعي الحثيث لتحقيق الرؤية المُستهدفة عام 2030، وهو ما يتضح في الكثير من التغيرات التي تحدث الآن في عدد من الوزارات والخدمات.



نصيحة مهمة من الجوازات السعودية للمقيمين

الجوازات السعودية
الجوازات السعودية


وعلى حسابها على تويتر وردًا على تساؤل لأحد المقيمين حول تجديد الإقامة، أكدت المديرية أنه يجب تجديد إقامة أي وافد داخل المملكة قبل انتهاء مدتها، حتى لا يتعرض لدفع الغرامة التي تم إقراراها، ويجب التزام المقيمين بذلك حتى لا يتعرضوا لدفع أموال تٌزيد من أعباءهم، ويجب عليه متابعة ذلك بنفسه من خلال خدمة العملاء بالمصلحة.

هذا وفي إطار نداءها للسعوديين أكدت مديرية الجوازات السعودية، على أنه يمكن تسجيل الحساب الخاص بالمواطن وتفعيله من خلال الحساب البنكي، أو أجهزة الخدمة الذاتية، أو التوجه إلى فروع المديرية المُنتشرة في جميع أنحاء المملكة.



جدير بالذكر أن مديرية الجوازات من ضمن المصالح الحكومية في السعودية، التي تسعى بشكل مستمر نظرًا لضغط العمل عليها وأهميته في ذات الوقت إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن.

 

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محمود المصري

    حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.

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