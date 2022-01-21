الجوازات السعودية| تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة للوافدين وتأشيرة الزيارة إلى 10 أيام بعد 31 يناير

أعلنت الجوازات السعودية أنه تم التمديد التلقائي لصلاحية تصريح الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة للوافدين، بالإضافة إلى تأشيرات الزيارة، وذلك إلى 10 أيام بعد 31 يناير 2022، ويستفيد من هذا القرار الوافدين والزوار القادمين من دول تواجه تعليقًا مؤقتًا للسفر نتيجة فرض التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

الجوازات السعودية

التمديد تلقائي ومجاني

وقالت المديرية العامة للجوازات (الجوازات السعودية) إن الوافدين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا في السعودية قبل مغادرتهم لها، مستثنون من هذا التمديد، وفي الرد على استفسارات الراغبين في الاستفادة من المهلة، أكد الجوازات أن العمل على تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة يتم بشكل آلي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأكدت إنه لا داعي للتواصل مع دوائر الجوازات للتمديد.

وأوضحت الجوازات السعودية أن وزارة الخارجية ستمدد تلقائيًا صلاحية تأشيرات الزيارة لأولئك الأشخاص القادمون من الدول التي تواجه حظرًا من السفر، ولكن بشرط أن يكونوا في الوقت الحالي خارج المملكة، والتمديد يكون إلى 10 أيام بعد 31 يناير.

ويُذكر أن مدة تأشيرات الخروج والعودة صالحة للسفر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة بأشهر مثل: 60 يومًا و 90 يومًا و 120 يومًا ، وسيتم احتساب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، ومع ذلك إذا تم تحديد المدة بالأيام يتم احتسابها من تاريخ إصدار التأشيرة.