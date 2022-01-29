عاجل| الجوازات السعودية تصدر تنبيه هام للمواطنين والمقيمين

في إطار التوضيحات المستمرة التي ترد بها على استفسارات وتساؤلات الكثير من المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أوضحت المديرية العامة للجوازات، إجراءات إصدار بدل فاقد لجواز سفر تمت سرقته، كذلك السن المحدد والضوابط الشروط المنظمة لإصدار جواز سفر سعودي جديد واستلامه أو التقديم عليه إلكترونيًا.

إصدار بدل فاقد لجواز مسروق

وقالت الجوازات بأنه يُمكن إصدار بدل فاقد لجواز مسروق من خلال عدة خطوات تتضمن الإبلاغ ثم التحقيق ثم صدور قرار إداري، وذلك ردًا على سؤال مواطن فقد جواز سفره في حادث سرقة سيارته، مؤكدة أنه يتطلب الأمر من صاحب الجواز أو من له الحق بإصداره، بمراجعة إدارات الجوازات والإبلاغ عن الجواز المفقود أو المسروق أو التالف، وذلك للفئات ما دون الـ 21 عامًا.

احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم

⁧#الجوازات_في_خدمتكم⁩ pic.twitter.com/c4mGbr0cI5 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 27, 2022

وأضافت المديرية أنه لابد من الإسراع في تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الفقد أو السرقة أو التلف، مع أمكانية تقديم التفويض إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر، على أن يتم التحقيق مع صاحب الجواز أو من له الحق بإصداره حول أسباب الفقد، ثم يتم إصدار قرار إداري وفق نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ويترتب على ذلك:

منح جواز سفر جديد. أو توقيع غرامة مالية. أو المنع من السفر.

وإصدار الجواز لأقل من 15 عامًا

ومن ناحية أخرى، أشارت الجوازات إلى إنه يمكن إصدار جواز السفر السعودي لأفراد الأسرة ممن ھم دون 15 سنة عن طریق منصة أبشر وليس لديهم بصمة مسجلة في أنظمة وزارة الداخلية، على أن تسجيل الدخول عبر منصة أبشر ثم اختيار (خدمات أفراد الأسرة – خدمات – إصدار جواز السفر السعودي).