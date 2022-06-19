الجوازات السعودية تسمح للمقيمين الراغبين بالسفر للخارج والعودة إلى المملكة

سمحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السُّعُودية، للمقيم والعمالة المنزلية إمكانية السفر دون اشتراط تلقيهم جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك بعد أن قررت الحد من الإجراءات الأحترازية للوقاية من الفايروس كورونا هذا العام 2022 للتسهيل على المسافرين إمكانية الذهاب والعودة بسهولة دون تقيدات صحية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول قرار الجوزات السُّعُودية بالسماح للمقيمين الراغبين بالسفر للخارج والعودة ألى المملكة.

تقليل شروط التطعيم في السُّعُودية

أعلنت المملكة العربية السُّعُودية ففي وقت سابق، عن تقليل الإجراءات الإحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا، وذلك بناء على متابعة الوضع الوقائي الحالي، وارتفاع نسبة التحصين والمناعة ضد الفايروس، كما وضحت في بيان لها أنه يجب الالتزام بمجموعة من الأمور , وهي وجود وثيقة سفر و تأشيرة سارية المفعول، مع الالتزام بكافة شروط البلد القادمين إليها.

صَلاحِيَة جواز السفر

حددت الإدارة العامة للجوازات السُّعُودية، المدة المسموحة لصلاحية جوازات سفر المقيمين من أجل الحصول على تأشيرة “خروج وعودة”، وهي ألا تقل عن 90 يوماً، كما أن مدة تأشيرات “الخروج والعودة” إذا كانت محددة بالأشهر تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب من تاريخ سفر المقيم، و في حال كانت محددة بالأيام فتحسب من تاريخ الإصدار.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة. pic.twitter.com/8szSYun7kY — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 18, 2022

رسوم إصدار التأشيرة للمقيم

تقدر رسوم إصدار تأشيرة “خروج وعودة مفردة”، بقيمة 200 ريال سعودي، وذلك لمرة واحدة مدة شهرين كحد أقصى، ويتم إضافة 100 ريال سعودي عن كل شهر إضافي حسب مدة سريان الإقامة، أما رسوم “خروج وعودة متعددة” فتبلغ 500 ريال سعودي لمدة 3 أشهر كحد أقصى، ويتم إضافة 200 ريال سعودي عن كل شهر إضافي حسب مدة سريان الإقامة.

رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في السُّعُودية

رفعت الصحة السُّعُودية مجموعة من الأجراءات المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا في المملكة العربية السُّعُودية، وهي كالتالي: