الجوازات السعودية تحذر من غرامة مالية 100 ألف ريال والترحيل لصاحب العمل في تلك الحالة

حذرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، من عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص، وأكدت المديرية العامة للجوازات بأنه في تلك الحالة يتم فرض غرامة مالية كبيرة على صاحب العمل، كما تقوم الجهات الحكومية المختصة بالسعودية بترحيله وفرض عقوبة قانونية تصل إلى السجن.

غرامة وترحيل لصاحب العمل في تلك الحالة

وأوضحت المديرية العامة للجوازات بأنه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على صاحب العمل، كما يتم ترحيله في حالة كان وافد، ويتم تطبيق عقوبة قانونية بالسجن لمدة تصل إلى 6 شهور، بالإضافة إلى حرمانه من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وأضاف المديرية العامة للجوازات بأن الغرامات تتعدد وفقًا لتعدد الأشخاص، وطالبت مواطني المملكة العربية والمقيمين بها بالإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 911 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، أو من خلال الاتصال على الرقم 999 من جميع أنحاء ومحافظات السعودية.

الجوازات تحذر من الروابط والملفات الإلكترونية مجهولة المصدر

وفي سياق منفصل، حذرت المديرية العامة للجوازات مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بها، من الوقوع كضحايا للروابط والملفات الإلكترونية المشبوهة أو مجهولة المصدر، وأكدت المديرية على ضرورة توخي الحذر والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال زيارة أحد مراكز الشرطة الموزعة على مختلف مناطق وأنحاء المملكة العربية، أو من خلال الدخول إلى تطبيق كلنا أمن وتقديم البلاغ، وأشارت الجوازات السعودية إلى أنه يمكن تحميل التطبيق بسهولة على الهواتف الأندرويد والآيفون من خلال الدخول إلى متجر الجوجل بلاي أو عبر الآب ستور، كما يمكن تقديم البلاغات عن الجرام المعلوماتية من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض أو عبر الرقم 999 في بقية مناطق السعودية.