الجوازات السعودية تبين خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني

صرحت مديرية الجوازات عن خطوات استخراج جواز سفر بشكل إلكتروني وقد أشارت إلى أنه يجب دفع رسوم الجواز عبر القنوات المصرفية وقد صرح الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في إنفوجراف خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، وهذا ما سوف نلقى عليه الضوء في هذا التقرير بالإضافة إلى أهم سمات الجواز الإلكتروني الجديد.

خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني

يتم أولا دفع رسوم الجواز عبر الوسائل المصرفية المتاحة. ثم يتم الانتقال إلى موقع البريد السعودي سبل. سجل الدخول إلى حسابك على منصة سبل. ثم اختر أيقونة توصيل الوثائق الحكومية. حدد الشخص الذي ترغب في توصيل الجواز الإلكتروني له. وبعد ذلك عليك إتمام عملية الدفع. عليك إما طباعة نموذج رقم الشحنة أو أخذ لقطة شاشة يتم تقديمها للموظف الخاص بالجوازات.

الأوراق المطلوبة لإصدار جواز سفر إلكتروني

هناك بعض الأوراق والوثائق التي يجب توافرها لإمكانية استخراج جواز سفر رقمي وهي:

يتم حجز موعد عبر منصة أبشر الإلكترونية .

ملء استمارة إصدار أو تجديد الجواز وهذه الاستمارة توجد بالموقع الرسمي للجوازات.

أصل ونسخه من بطاقة الهوية الوطنية.

اثنين صورة شخصية.

إذا كنت ترغب في تجديد الجواز عليك إحضار الجواز السابق.

أبرز الصفات جواز السفر الإلكتروني الجديد

صرح مدير عام الجوازات الخاص بالشؤون الحكومية عن أهم الصفات لجواز السفر الإلكتروني الجديد الذي أطلقته الحكومة السعودية وتم اعتماده من قبل وزير الداخلية حيث إن هذا الجواز يعد نقطة تحول فقد تم التغيير في الشكل الخارجي، بالإضافة إلى الصفات الأمنية داخل الجواز حيث يحتوي على شريحة إلكترونية يتوفر بها كافة البيانات الخاصة بصاحب الجواز غير أنه يتوفر باقي صفحات الجواز الإلكتروني جميع الصور المتعلقة بالمملكة سواء الحضارية أو الصناعية أو التجارية.