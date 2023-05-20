الجهات الأمنية في الرياض تلقي القبض على مقيم مصري بعد ترويجه لهذه الأقراص

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة المخدرات قبل قليل بيانًا تؤكد فيه عزمها المستمر على محاربة نشاطات تجارة المخدرات بالمملكة العربية السعودية ورصد المتورطين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقد كشفت الهيئة عن إلقاءها القبض على مقيم مصري في الرياض، بحيث جرى ضبطه لمشاركته في ترويج أقراص طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي. إلا بإذن رسمي. موضحة أن المشتبه به من الجنسية المصرية، قد ضبط في العاصمة وهو يقوم بترويج هذه الأقراص المدرجة ضمن القائمة المحظورة.

إيقاف المخالف

تم توقيف الشخص المتهم واتخذت في حقه الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية معه وكشف المتورطين معه في هذا العمل.

الهيئة العامة لمكافحة المخدرات

دعت الهيئة الأمنية في الرياض كافة المواطنين والمقيمين للتعاون الوثيق مع السلطات من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة متعلقة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام الرسمية.

أرقام التبليغ عن نشاطات تهريب المخدرات أو الترويج لها

الإبلاغ عن المخالفين يمكن أن يتم عبر الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك، بحيث يمكنك الاتصال بالرقم “911” إن كنت من المتواجدين في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و “999” في بقية مناطق المملكة.

الهيئة تستقبل أيضًا البلاغات عبر الرقم “995” المخصص للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومن خلال البريد الإلكتروني. كما تعهدت الهيئة بمعالجة كافة البلاغات بأقصى درجات السرية.