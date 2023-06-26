الجهات الأمنية تداهم منزل في الرياض بالأسلحة الرشاشة وتلقي القبض على خمس أشخاص

أعلنت قوات الأمن في منطقة الرياض عن إحباط عملية ترويج المخدرات الكبرى بالمنطقة لحد الساعة، وذلك بتوقيف مقيم وأربعة مواطنين كانوا يستخدمون منزل في الشرق من العاصمة كمركز لتوزيع النفايات السامة والمواد المخدرة. هذا يأتي كتواصل لحملة القوات الأمنية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

في التفاصيل، أوضحت الشرطة أن فرقة البحث الجنائي والتحريات قد قامت بضبط 55816 قرصًا مشمولاً في القوانين الصحية للتداول، بالإضافة إلى بودرة تزن 1.6 كيلوجرام من المادة نفسها. تم العثور أيضا على مواد الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين، وكذلك ثلاثة أسلحة نارية وهوائية مع ذخيرة حية.

أكدت الشرطة أن الأشخاص الموقوفين تم احتجازهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وبعد ذلك تم تحويلهم إلى السلطات المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.