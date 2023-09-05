الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد بدء فصل الخريف

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن فصل الخريف سيبدأ في نصف الكرة الشمالي، أو الربيع في نصف الكرة الجنوبي في 22 أو 23 سبتمبر، وقال ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية، إن نصفي الكرة الشمالي والجنوبي سيشهدان كميات متساوية تقريبًا من ضوء النهار والليل في ذلك اليوم.

بداية فصل الخريف في المملكة العربية السعودية – مصدر الصورة صحيفة المواطن

وقال إن الصيف ينتهي في نصف الكرة الشمالي خلال شهر سبتمبر ويبدأ الليل مبكرا، خاصة في أواخر الشهر، تزامنا مع عودة كوكبي المشتري وزحل إلى سماء المساء، وستكون الليالي أقصر بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في نصف الكرة الجنوبي خلال هذه الفترة وتصبح الأرض أكثر دفئًا مع انتهاء فصل الشتاء.

وقال أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة إنه خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 21 ديسمبر، سيتناقص تدريجيًا قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مع تقصير ساعات النهار، وفي الوقت نفسه، ستصبح رحلة الشمس اليومية عبر السماء أعلى فأعلى في نصف الكرة الجنوبي مع زيادة ساعات النهار.

وأضاف أبو زهرة، إن القمر سيصبح بدرا يوم 29 سبتمبر وسيكون قمر الحصاد لأنه يحدث خلال عشرة أيام من الاعتدال الخريفي.