الجسر الجوي السعودي: مغادرة الطائرة الثالثة بالمساعدات لإغاثة الشعب السوداني

غادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة وقد توجهت إلى مطار بورتسودان الدولي، وتحمل الطائرة على متنها عشر أطنان من المواد الغذائية و الإيوائية والمواد الطبية.

وقد جاء هذا ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يقوم بإرساله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاغاثية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

جهود المملكة في تقديم المساعدات

من ناحية أخرى فقد جاء إقامة ذلك الجسر الجوي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً لدور المملكة العربية السعودية الإنساني الذي تقوم به في الازمة السودانية، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة ناحية الدول الصديقة التي تحتاج إلى المساعدات الإغاثية حول العالم.