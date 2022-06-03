الجديد في مشروع وزارة الاسكان السعودية لبرنامج الدعم السكني للمواطنين

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع صندوق التنمية العقاري بالإعلان عن تقديمها عن خدمة الدعم السكني لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الاستفادة من ذلك الدعم ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص الدعم السكني.

كيفية تقديم ومعرفة كل شروط الدعم السكني للسعوديين

الدعم السكني يعتبر من إحدى برامج المساعدة التي توفرها المملكة العربية السعودية إلى كافة مواطنيها ذو الفئات المحتاجة بهدف توفير المسكن لهم.

شروط الحصول على الدعم السكني

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من الدعم السكني وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الشروط:

يجب على المتقدم للحصول على الدعم السكني أن يكون حامل للجنسية السعودية وأن يقيم بالمملكة العربية السعودية بصورة دائمة. كما يحب ألا يقل عمر المواطن عن خمسة وعشرين عام. من أبرز الشروط التي يلزم توفرها هي ألا يكون غير حاصل على الدعم السكني من قبل. يجب أن يحصل على الدعم الأسر الفقيرة التي لا تمتلك أي موال لشراء مسكن. كما يجب على المواطن أن يقوم بتقديم كافة الأوراق التي تؤكد أحقية المتقدم للحصول على الدعم.

كيفية التسجيل في الدعم السكني

هناك بعض الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل الاستفادة من مساعدة الدعم السكني وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم التوجه إلى الموقع الخاص بالدعم السكني من خلال النقر على الرابط التالي

دعم سكني لكافة المواطنين السعوديين.

بعد ذلك يتم النقر على أمر تسجيل جديد مع فتح حساب خاص.

القيام بالتوجه إلى الصفحة الخاصة بملء البيانات وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم النقر على أمر تحقق.

بعد ذلك يتم كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالحساب مع رقم الهاتف ورمز التفعيل.

ثم النقر على أمر التقديم لطلب الدعم السكني.

القيام بقراءة كافة الشروط والأحكام ثم النقر على أمر موافق.

يتم الإجابة على السؤال الخاصة على المسكن الحالي.

سيتم التأكد من كافة البيانات المقدمة وفور التأكد سيأتي إليكم الرسالة التي تؤكد تأهيلكم للحصول على الدعم السكني.