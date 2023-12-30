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الجامعة السعودية الالكترونية وهيئة الحكومة الرقمية توقعان اتفاقية تعاون مشتركة

أحمد الفاضل

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية وهيئة الحكومة الرقمية مذكرة تفاهم بشأن مبادرات التعاون بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما في تحقيق المصلحة المشتركة بينهما في مجالات التعليم والتدريب الرقمي، ووقع الأستاذ الدكتور هزاع بن نايف الشريف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وممثلاً لها ونائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبد الله بن محمد الفيفي ممثلاً للهيئة مذكرة التفاهم وذلك بشأن عقد اتفاق بين الطرفين على التعاون في عدد من المجالات وتوفير الكفاءات المتخصصة من المستشارين للاستفادة من خدمات منسوبي الطرفين للعمل في مشاريع تدريبية وأكاديمية واستشارية وبحثية، وبحث الطرفان إمكانيات التعاون بينهما على تنفيذ برامج تدريبي متخصص في المجالات التي تحتاجها الجامعة وكذلك الهيئة والتعاون في إعداد البرامج الأكاديمية في مختلف المراحل التعليمية من دبلوم وبكالوريوس وماجستير والتعاون في إقامة الفعاليات الدولية والمؤتمرات.

ركز الطرفان على إمكانية التعاون في مجالات البرمجيات مفتوحة المصدر ودعم مشاريع التخرج من قبل الهيئة لطلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى تفعيل أندية البرمجيات مفتوحة المصدر في الجامعة وتعزيز برامج البحث والتطوير فيها باستخدام تلك البرمجيات وناقش الطرفان العمل على تكثيف التدريب والتطوير في مجال صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر وإعداد البرامج والمقررات الخاصة بالإضافة للتدريب والتطوير في مجال البنية المؤسسية والتحول الرقمي.


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عن الكاتب:
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أحمد الفاضل

كاتب صحفي ومدون سوداني، خبرة 5 سنوات في كتابة المحتوى على الانترنت.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، الجامعة العربية المفتوحة (AOU) - كلية تقنية المعلومات.
الكتابة بالنسبة لي هواية قبل أن تكون مهنة، أجيد كتابة الأخبار الصحفية والمقالات وتحسين محركات البحث (SEO).

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