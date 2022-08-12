وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية 2022… رابط وطريقة التقديم

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة في عمادة الموارد البشرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم في الوظائف (فنية، إدارية، تقنية) للرجال والنساء من حملة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في أحد فروعها الخمسة المتمثلة في (حائل، نجران، تبوك، ينبع، الجبيل)، في هذا المقال سنستعرض لكم المسميات الوظيفية المتاحة في الجامعة، الشروط العامة للقبول في الوظائف، ملاحظات ضرورية عند التقديم وطريقة التقديم على وظائف الجامعة.

المسميات الوظيفية المتاحة في الجامعة السعودية الإلكترونية:

– مساعد إداري (وظائف متعددة – للرجال والنساء):

المتطلبات: دبلوم أو شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية (إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة مكتبية، سكرتارية، إدارة مكاتب) أو تخصص آخر ذو صلة (لا يشترط أي خبرة في أي مجال).

مناطق التوظيف (حائل، نجران، تبوك، ينبع، الجبيل).

– فني دعم (وظائف متعددة – للرجال والنساء):

المتطلبات: دبلوم أو شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية (علوم حاسب، حاسب الآلي، دعم فني، تقنية معلومات) أو تخصص آخر ذو صلة (لا يشترط أي خبرة في أي مجال).

مناطق التوظيف (حائل، نجران، تبوك، ينبع، الجبيل).

الشروط العامة للقبول في الوظائف:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المطلوب في أحد التخصصات المتاحة من جامعة معتمدة بتقدير لا يقل عن جيد.

إذا كان المتقدم حاصل على المؤهل العلمي من جامعة أجنبية يتوجب عليه عمل معادلة شهادة للمؤهل لدى وزارة التعليم.

التفرغ التام للوظيفة في حال العمل بدوام كامل.

إجادة استعمال برامج الأوفيس.

اجتياز المقابلة الشخصية وجميع الاختبارات التي تجريها الجامعة السعودية الإلكترونية.

لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

ملاحظات هامة حول التقديم:

لا يسمح التقديم على نفس الوظيفة في أكثر من فرع من فروع الجامعة السعودية الإلكترونية.

الوظيفة التي تم التقديم عليها مخصصة للفرع الذي تم التقديم فيه ولا يمكن نقل الوظيفة إلى أحد الفروع الأخرى.

المفاضلة للمتقدمين على الوظائف مستقلة في كل فرع من فروع الجامعة.

الرد على المتقدم يكون في غضون شهرين من إجراء المقابلة الشخصية.

رابط وطريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا عبر موقع الجامعة السعودية الإلكترونية الرسمي (بوابة التوظيف) ويستمر حتى يوم غد السبت الموافق لـ13 أغسطس 2022.