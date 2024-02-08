تهتم الجامعة السعودية الإلكترونية بنشر جميع أنواع المعرفة لجمع الطلاب والدراسين والراغبين في تلقي جميع أنواع العلوم، لذا أطلقت دورة جديدة في “الاقتصاد المعرفي”، والتي تمت إقامتها عن بعد، بصورة مجانية وبدون تحصيل أي رسوم.

الجامعة السعودية الإلكترونية تقيم ندوة مجانية عن «الاقتصاد المعرفي»

وأشارت الجامعة، إلى أن الدورة التي اهتمت بنشر المعرفة عن “الاقتصاد المعرفي” أقيمت اليوم الخميس 8 فبراير 2024، لافتة إلى أن جميع المشاركين حصلوا على شهادات معتمدة من قبل الجامعة في المحاور الخاصة بالندوة التي أقيمت على منصة “بلاك وورد”.

وأوضحت الجامعة، أن محاور الندوة جاءت كالتالي: “مفهوم الاقتصاد المعرفي، المتطلبات الجوهرية لبناء اقتصاد مبنى على المعرفة، أهمية وأركان وخصائص الاقتصاد المعرفي، ومشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الرقمي”.

ولفتت إلى أن المشاركين في الندوة حصلوا على الشهادات بصورة مجانية، وذلك على الرغم من أن الدعوة لحضور الندوة لم تقتصر على أي فئة وتم توجيهها للجميع، خاصة وأن الندوة تقام بطريقة افتراضية على منصة “بلاك وورد”.

موعد التقديم للالتحاق بالجامعة السعودية الإلكترونية

تفتح الجامعة أبوابها للدراسين الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة، حيث تم فتح الباب في يناير الماضي وتحديدًا في الفترة من 8 وحتى 13 يناير الماضي، وحال فتح الجامعة لأبوابها مرة ثانية يتم إعلام الدراسين والراغبين في الالتحاق بها بأي معلومة من خلال الموقع الرسمي للجامعة على شبكة الإنترنت.

شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

وضعت الجامعة العديد من الشروط للالتحاق بها وتتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعوديًا الأصل أو مقيمًا بشرط أن تكون الإقامة الخاصة به نظامية وسارية الصلاحية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في أي دولة خارج حدود المملكة أو داخلها.

يجب أن يكون المتقدم قد سبق وحصل على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي، إذا تقدم على البرامج الأكاديمية لكلية العلوم الصحية.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وأن تكون درجته الحاصل عليها سارية المفعول في الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة.



المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية