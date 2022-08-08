الجامعة الالكترونية السعودية تعلن نتائج القبول المبدئي 1444 وتوضح طريقة سداد الرسوم عبر موقع “seu.edu.sa”

أعلنت الجامعة الالكترونية السعودية عن نتائج القبول المبدئي برنامج البكالوريوس الدفعة الأولى للعام الجامعي 1444 هـ، حيث انتهى التقديم على الجامعة الالكترونية يوم الجمعة 05 أغسطس 2022 مـ على الساعة 11:59 مساء بعد تمديد موعد القبول، وبلغ إجمالي المتقدمين على البرنامج يوم 03 أغسطس: “118939” متقدما، عبر البوابة الالكترونية للجامعة.

وقد وضعت الجامعة السعودية الإلكترونية تعليمات لسداد الرسوم، استكمالا لعملية التسجيل، ويتم القبول بشكل نهائي بعد إتمام إجراءات القبول.

سداد رسوم الجامعة الالكترونية السعودية

لتوضيح طريقة سداد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية، وضعت عمادة القبول والتسجيل شرحا مصورا على موقعها الرسمي حيث بينت الخطوات التي نتبعها خطوة بخطوة، على النحو التالي:

نقوم بتسجيل الدخول على بوابة القبول، باستعمال الحساب المستخدم في تقديم الطلب.

نقوم بالضغط على تبويب طلبات التسجيل.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة “تحقق من رقم الهاتف”، في حالة لم يتم إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح، أو تحديثه عن طريق ” معلومات الطلب”.

نقوم بالضغط على طلب تسجيل.

نقوم بالضغط على تحقق من “رقم الهاتف” ونقوم بكتابة الرقم.

نضغط على أيقونة إرسال للتحقق.

نقوم بكتابة رمز التحقق المرسل عبر الجوال، ونضغط على “توثيق”.

وبعدها تنبثق معنا صفحة، نضغط على خيار “سداد الرسوم”.

تظهر معنا صورة لبطاقة السداد، نختار نوع البطاقة، ثم نقوم بإدراج البيانات الخاصة.

بعد التأكد من البيانات والمبلغ، نضغط على “pay now”.

تظهر معنا عبارة تمت عملية السداد بنجاح.

كليات الجامعة الالكترونية السعودية

تضم الجامعة السعودية الإلكترونية عدة كليات، ينتظم فيها الطلاب وفق برامج دراسية مختلفة حسب التخصصات التالية:

كلية الحوسبة والمعلوماتية.

كلية العلوم الإدارية والمالية.

وكلية العلوم والدراسات النظرية.

وكلية العلوم الصحية.

خطوات التقديم على الجامعة

للتسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية وضعت عمادة القبول خطوات للتقديم بشكل إلكتروني، عبر منصتها الرقمية “info.seu.edu.sa”، تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى موقع الجامعة للاطلاع على التخصصات المتاحة، وقراءة شروط القبول. تعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق. إدخال 04 رغبات كحد أقصى وترتيب الرغبات بعناية. تقديم طلب القبول. الاطلاع بشكل دوري على مواعيد القبول والنتائج لإكمال إجراءات التقديم. متابعة حالة الطلب بشكل مستمر. يتم القبول عن طريق المفاضلة بين معايير القبول المعلنة، ورغبات المتقدمين. بعد إعلان نتائج القبول المبدئي، يتم سداد رسوم الجامعة الالكترونية، وفق الخطوات المبينة في الحساب الرسمي للجامعة، استكمالا لإجراءات التسجيل للحصول على القبول النهائي.

نظام التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية