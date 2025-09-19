أخبار السعودية

الجامعة الإسلامية تُدشن “جائزة التميّز البحثي”

آياتي خيري

دشنت إدارة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة “جائزة التميّز البحثي”؛ وذلك من أجل تعزيز بيئة البحث العلمي، ودعم التنافسية والابتكار بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في التخصُّصات النظرية والعلمية.

وقال بيان صادر عن الجامعة أن الجائزة تتضمن ثلاثة فروع تتضمن، غزارة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، وجودة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، والتميّز البحثي لطلاب الدراسات العليا، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على معايير ومتطلبات المشاركة في فروع الجائزة خلال فترة التقديم التي تنتهي في الأول من شهر نوفمبر المقبل، وإجراءات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://rs.iu.edu.sa.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.