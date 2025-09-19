الجامعة الإسلامية تُدشن “جائزة التميّز البحثي”

دشنت إدارة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة “جائزة التميّز البحثي”؛ وذلك من أجل تعزيز بيئة البحث العلمي، ودعم التنافسية والابتكار بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في التخصُّصات النظرية والعلمية.

وقال بيان صادر عن الجامعة أن الجائزة تتضمن ثلاثة فروع تتضمن، غزارة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، وجودة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، والتميّز البحثي لطلاب الدراسات العليا، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على معايير ومتطلبات المشاركة في فروع الجائزة خلال فترة التقديم التي تنتهي في الأول من شهر نوفمبر المقبل، وإجراءات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://rs.iu.edu.sa.