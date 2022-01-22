الثلوج تغطي ست مدن بالمملكة … السعودية تسجل درجات حرارة متدنية بشكل غير مسبوق

أعلن مركز الأرصاد السعودي بأن طقس المملكة خلال اليوم الجمعة يشهد انخفاض حاد في درجة الحرارة حيث وصفه البعض بأنه غير مسبوق لأن الثلوج قد كست حوالي 6 مدن سعودية بشمال البلاد، هذا وقد وصلت درجات الحرارة في بعض المدن الأخرى إلى ثلاث درجات تحت الصفر، ومن المنتظر أن تشتد البرودة خلال الساعات القادمة إذ سجلت العاصمة الرياض ثلاث درجات تحت الصفر، وذلك حسب أخر تحديثات أدلى بها المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية

تشتهر السعودية بأنها من البلدان التي ترتفع درجة الحرارة فيها بشكل كبير على مدار العام ولكن المناطق الشمالية منها تتعرض لموجات باردة للغاية طوال فصل الشتاء، حيث تؤثر على المملكة خلال الفترة الراهنة كتلة هوائية قطبية باردة ترجع أصولها إلى سيبيريا ومن ثم تتوغل لتسيطر على أجزاء واسعة من المملكة.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم مركز الأرصاد السعودي حسين القحطاني بأن طقس السعودية خلال الفترة الراهنة يقع تحت تأثير الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تتأثر بتلك الأجواء الباردة والرياح القطبية كل المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، كما أشارت التوقعات بأن الرياض تسجل الآن ما بين درجة لثلاث درجات تحت الصفر.

على الجانب الآخر، سجلت مدينة الطائف التي تقع بشمال البلاد على الحدود مع مملكة الأردن ثلاث درجات تحت الصفر أيضاً أما عن مدينة القريات الواقعة على الحدود الأردنية أيضاً فقد جلت درجتين تحت الصفر ونفس الأمر في مدينة حائل الواقعة شمال البلاد.

تدني درجات الحرارة وتأثيره على المواطنين والقائمين بالمملكة

تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة خلال ظهر اليوم الجمعة قد وصلت إلى ثماني درجات، وعلى الرغم من الأجواء الباردة جداً إلا أنه لم يمنعهم من التوجه إلى المساجد بوسط الرياض من أجل أداء صلاة الجمعة مع مراعاة اتباع التدابير والاحتياطات للحفاظ على سلامة الجميع.

على صعيد آخر، كان أحد العمال الباكستانيين في المملكة السعودية قد أكد على أن الشتاء الحالي بارد للغاية والرياح شديدة بشكل غير مسبوق، وأوضح البعض بأنه لم نرى مثل هذا الطقس البارد منذ سنوات عديدة، كما كان هناك الكثير من المصلين يرتدون المعاطف الثقيلة للتغلب على حالة الطقس القاسية البرودة.

وخلال يوم الأربعاء الماضي، كانت مدينة طريق الواقعة بشمال السعودية قد سجلت أقل درجة حرارة تحت الصفر وهي أدنى درج حرارة قد وصلت إليها أحد مدن المملكة في أخر 30 عاماً، جيث كانت أدنى درجة حرارة سجلتها الملكة من قبل سبع درجات تحت الصفر.