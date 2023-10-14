الثقافة السعودية تحتفي باللغة العربية: مهرجان الغناء بالفصحى يجمع بين التقاليد والابتكار

مصطفى عبدالعزيز، مهندس ميكاترونيات وروبوتات، ومصمم موشن جرافيك، وكاتب لدى موقع نجوم مصرية في عدة مجالات مثل الأخبار والتقنية.
تعكس النسخة الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى، الذي أطلقته وزارة الثقافة السعودية، الاهتمام المتزايد بالثقافة والفنون في المملكة، تم تنظيم المهرجان في مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في الرياض.
يتميز المهرجان بأربع ليالٍ غنائية تُقدم باللغة العربية الفصحى، وتشمل عروضًا غنائية لعدد من المغنين المحليين والعرب، تتضمن هذه العروض مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية، بالإضافة إلى قصائد فصحى مُغناة.
تشارك في المهرجان عدد من الفنانين الصاعدين، وتجمع الحفلات بين التقاليد والابتكارات. يُظهِر المهرجان التزامًا قويًا بالثقافة والفنون، ويركز على تقديم فنون جديدة وكلاسيكية.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الثقافة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في تعزيز حضور اللغة العربية في المجتمع وتحويلها إلى نمط حياة. يهدف المهرجان إلى تعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها، وتقديمها في مهرجان إبداعي.
يُظهِر مهرجان الغناء بالفصحى التزامًا قويًا بالثقافة والفنون، ويركز على تقديم فنون جديدة وكلاسيكية، يُشجع المهرجان على التقدير للغة العربية، ويرسخ قيمتها في المجتمع.
مصطفى عبدالعزيز، مهندس ميكاترونيات وروبوتات، ومصمم موشن جرافيك، وكاتب لدى موقع نجوم مصرية في عدة مجالات مثل الأخبار والتقنية.