السعودية: نجاح فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» بعد عملية استمرت 5 ساعات، وإغماء والدتهما من الفرحة

نجح الفريق الطبي السعودي المسؤول عن حالة فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» بإنهاء العملية بنجاح، و صرح بذلك معالي المستشار في الديوان الملكي وهو المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة، و رئيس الفريق الجراحي والطبي في جراحات فصل التوائم السيامية ” الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة “.

وعبر الدكتور عبد الله عن سعادته الكبيرة لبث هذه البشرى في تحقيق الإنجاز رقم 52 في فصل التوائم السيامية، و الذي يضاف إلى إنجازات المملكة العربية السعودية.

كما عبر أنه في هذه العملية بالتحديد قد تحققت الكثير من الإنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث أن هذا يحدث لأول مرة، بالإضافة إلى أن التوأم السيامي” مودة ورحمة ” لم يحتاجا إلى نقل الدم.

كما أنه قد تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 من الأطباء والأخصائيين.

وكان هذا في يوم الأمس الخميس الموافق 28-7-2022 في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك” سلمان بن عبدالعزيز ” قد أصدر توجيهات في هذا الأمر.

وتمت العملية الجراحية على 6 مراحل هي: التخدير، ثم الإعداد والتجهيز، والبدء في الفصل، ثم فصل الكبد والأمعاء، ثم إعادة ترميم الأعضاء، وأخيرا: التغطية.

وتداول كثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوالدة التوأم ” مودة ورحمة” بعد رؤيتها لهم لأول مرة بعد عملية استمرت خمس ساعات، فسقطت على الفور مغشيا عليها من الفرحة، ولكن الأطباء أكدوا أن حالتها الصحية طيبة وأن هذا الأمر طبيعي.

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