“التنمية الاجتماعية” يستأنف تمويل الأسرة محدودة الدخل حتى 100 ألف ريال

استأنف بنك التنمية الاجتماعية برنامجه لدعم وتمويل الأسرة المنخفضة الدخل، بعد توقف دام لعدة أشهر، وجاء سقف التمويل الجديد حتى 100 ألف ريال لمدة تصل غلى 5 سنوات.

حيث أتاح بنك التنمية الاجتماعية، مساء اليوم التقديم على منتج تمويل الأسرة، بعد توقف المنتج لعدة أشهر، حيث إن المنتج يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

مميزات تمويل الأسرة محدودة الدخل

يتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً)، ومدة تمويل تصل إلى 5 سنوات.

ويتميز أيضا بطريقة السداد بشكل شهري وبدون رسوم إدارية، كما يتميز المنتج بالإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي، حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

أبرز الشروط العامة للتمويل

1. ألّا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

2. ألّا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.

3. ألّا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

4. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

5. يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.

الجدير بالذكر، أن بنك التنمية الاجتماعية ، يتيح حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، كما يتيح لك البنك استخدام أداة تفاعلية تمكنك من تحديد التمويل المناسب لك.