التنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد

تم إيقاف صرف المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد مستفيدين قد بلغوا 7300 مستفيد وذلك في دفعة الشهر الماضي، وقد تراوحت أعمار المستفيدين ما بين 18 إلى 40 عاما، وذلك طبقاً لإخلالهم بشرط من الشروط اللازمة لصرف المعاش وقد تم ثبوت عدم الجدية في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية التي تم تقديمها لهم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

إيقاف صرف معاش التضامن الإجتماعي

وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على إيقاف صرف المعاشات إذا تم الإثبات للوزارة أن المستفيد الذي يستطيع العمل ولا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى المنصات الخاصة بالتوظيف والمعتمدة في وزارة الموارد البشرية التابعة للمملكة العربية السعودية، وما في حكمها، أو الشخص الذي لم يقبل عروض العمل أو عروض التدريب المناسبة.

هدف وزارة الموارد البشرية

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جاهدة من خلال النظام الخاص بالضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين جميع المستفيدين من التحقيق التام للاستقلال المالي وعمل تحويلهم إلى أشخاص منتجين وذلك من خلال التأهيل والتدريب وجميع سبل التمكين المختلفة والمتاحة، وذلك بما يناسب رؤية المملكة 2030، وتدعو وزارة الموارد البشرية كل المستفيدين الذين لديهم القدرة على العمل إلى التجاوب مع جميع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف التي يتم تقديمها إليهم من قِبل الجهات التي لها علاقة بالتوظيف والتقدم لكل الفرص الوظيفية التي تكون متاحة عبر المنصات الخاصة بالتوظيف والمعتمدة وذلك حتى لا يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.