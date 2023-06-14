التنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد.

قامت التنمية الاجتماعية بوقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد خلال الدفعة الماضية لشهر مايو الماضي، وتراوحت أعمار الموقوفين بين 18 عاماً إلى 40 عاماً، ويرجع سبب التوقيف إلى إخلال المستفيدين بأحد الشروط التي يتم فرضها من الموارد البشرية من أجل الحصول على المعاشات، إضافة إلى إثبات عدم الجدية من قبل المستفيدين، وذلك بعدما قدم صندوق التنمية الاجتماعية (هدف) لهم العديد من الفرص الوظيفية المختلفة والمناسبة.

نظام الضمان الاجتماعي لوقف المعاشات

وفيما يخص المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي، فقد نصت الفقرة الخامسة على:-

ضرورة وقف صرف المعاشات في حال ثبوت القدرة على العمل من قبل المستفيد. أو في حال لم يتقدم المستفيد من المعاش إلى منصات التوظيف التي توفرها الوزارة بشكل رسمي. إضافة إلى عدم قبول المستفيد من المعاش لعروض العمل التي يقدمها صندوق التنمية (هدف). ويقدم هدف الوظيفة المناسبة، والتدريبات اللازمة للقادرين على العمل؛ لمساعدتهم على أعباء الحياة.

أهداف الموارد البشرية عبر نظام الضمان الاجتماعي

وفي هذا السياق فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تعمل عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور على تحقيق الاستقلال المادي للمستفيدين، إضافة إلى تحويل هؤلاء الأشخاص ذوي القدرة على العمل من مستفيدين فقط إلى مستفيدين منتجين، ويتم ذلك بواسطة التدريب المستمر على أهداف محددة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بالفعل بدعوة المستفيدين من الضمان (ممن لديهم القدرة على الإنتاج والعمل)، إلى التعامل بإيجابية مع فرص التأهيل والعمل في الوظائف المقدمة عبر هدف والمنصات المختلفة.