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التنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد

محمد رضا

قامت التنمية الاجتماعية بوقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد خلال الدفعة الماضية لشهر مايو الماضي، وتراوحت أعمار الموقوفين بين 18 عاماً إلى 40 عاماً، ويرجع سبب التوقيف إلى إخلال المستفيدين بأحد الشروط التي يتم فرضها من الموارد البشرية من أجل الحصول على المعاشات، إضافة إلى إثبات عدم الجدية من قبل المستفيدين، وذلك بعدما قدم صندوق التنمية الاجتماعية (هدف) لهم العديد من الفرص الوظيفية المختلفة والمناسبة.

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نظام الضمان الاجتماعي لوقف المعاشات

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وفيما يخص المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي، فقد نصت الفقرة الخامسة على:-

  1. ضرورة وقف صرف المعاشات في حال ثبوت القدرة على العمل من قبل المستفيد.
  2. أو في حال لم يتقدم المستفيد من المعاش إلى منصات التوظيف التي توفرها الوزارة بشكل رسمي.
  3. إضافة إلى عدم قبول المستفيد من المعاش لعروض العمل التي يقدمها صندوق التنمية (هدف).
  4. ويقدم هدف الوظيفة المناسبة، والتدريبات اللازمة للقادرين على العمل؛ لمساعدتهم على أعباء الحياة.
التنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد
التنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد

أهداف الموارد البشرية عبر نظام الضمان الاجتماعي

وفي هذا السياق فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تعمل عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور على تحقيق الاستقلال المادي للمستفيدين، إضافة إلى تحويل هؤلاء الأشخاص ذوي القدرة على العمل من مستفيدين فقط إلى مستفيدين منتجين، ويتم ذلك بواسطة التدريب المستمر على أهداف محددة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بالفعل بدعوة المستفيدين من الضمان (ممن لديهم القدرة على الإنتاج والعمل)، إلى التعامل بإيجابية مع فرص التأهيل والعمل في الوظائف المقدمة عبر هدف والمنصات المختلفة.

التنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد
التنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد.
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محمد رضا

محمد رضا مهندس جيولوجي "جامعة الأزهر بأسيوط"، احب الكتابة منذ الصغر، ومحرر في موقع نجوم مصرية، نسعى دائماً في موقع نجوم مصرية إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة، مع مراعاة تقديمها للقارئ بأسهل طريقة ممكنة، أحب القرآن الكريم وأعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى كرة القدم وكتابة بعض القصص القصيرة، وقراءة بعض المقتطفات التاريخية عن الحضارات القديمة، في أوقات الفراغ.

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