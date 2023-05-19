الرئيس التنفيذي للأرصاد يوجه بإجراء دراسة مناخية لحالات تساقط البرد في الطائف وخميس مشيط

نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (NCM) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة تفيد بأن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام، قد وجه بإجراء دراسة مناخية للحالات التي تساقط فيها البرد في كل من الطائف (28 رمضان) و (خميس مشيط 29 شوال) هذا العام، وتهدف الدراسة إلى الوصول لتحليل علمي للظاهرة، وذلك من أجل فهم العوامل المؤثرة لحدوثها وتطورها، ويكون ذلك عن طريق جمع البيانات المناخية وما تم رصده في تلك الفترة، وإجراء التحليلات والمقارنات مع ما سبق من بيانات وتحليلات، وإجراء دراسات على العوامل المحتملة التي ترتب عليها حدوث الحالة والتقلبات المناخية المصاحبة لها.

تعليقات المتابعين على التغريدة

وأبدى عدد من المتابعين لحساب الوطني للأرصاد على تويتر موقفهم والأراء التي يتبنونها، فقال أبو مشعل “ما يبغي لها دراسة، اسألوا شيبان الديرة يعلمونكم بلاش”.

وكتب صاحب حساب باسم مستعار يدعى «قوة ردع الإعلام المعادي» رداً على تغريدة الأرصاد وقال “الحقيقة، أن دائرة المناخ خلال الأربعين عاما، عادت للاستدارة مرة أخرى، ويجب على الجهات المعنية الإستعداد للمناخ الجديد بكثرة أمطاره وبرده وتغيير في درجات الحرارة”.

وعلق يحى آل الحارث على ما نشره المركز الوطني قائلاً “شئ طبيعي جداً هذا التكتل من البرد، محمول وتجمع بمنطقة منخفضة فقط! ما تحتاج دراسة”.

الدراسه منتهين منها هواة الطقس الحين فقط تأكدوا منها انتم وسجلوها براءة اختراع عالمية https://t.co/es4crRLm6y — ابن دبدب 💎 (@BiNDBDB) May 19, 2023

وكان لابن دبدب رأي آخر، حيث شارك تغريدة له قديمة مكتوب بها “خذوها قاعدة سيطرة للصبا، يعني فيه احتمالات نشوف برديات، ويمكن نشوف، وتجدد للمطر وعصف رعدي”، ووجه ابن دبدب رداً فوق تغريدته التي تم إعادتها قائلاً: “الدراسة منتهين منها هواة الطقس الحين، فقط تأكدوا منها أنتم، وسجلوها براءة اختراع عالمية”.