التمريض العسكري بعد الإعدادية 2022 وشروط الدراسة في التمريض العسكري

بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، ازدادت علامات البحث من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية، وذلك في ظل بحثهم عن نظام دراسة يختلف عن نظام الثانوية العامة، يكون متخصص ويضمن لهم فرص عمل جيدة بعد الانتهاء من الدراسة وتأمين مستقبلهم، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بنظام التمريض العسكري وهل يوجد تمريض عسكري بعد الشهادة الإعدادية أم لا.

هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2022؟

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عن إجابة هذا السؤال، وتأتي الإجابة عليه بأنه لايوجد تمريض عسكري لعد الإعدادية، ولكن يمكن الالتحاق من أجل الدراسة في مجال التمريض العسكري في المنشآت التعليمة التابعة للقوات المسلحة، من خلال الدراسة في المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة الذكور أو الإناث، ويكون ذلك بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة.

شروط الالتحاق بالدراسة في منظومة التمريض العسكري

هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تنطبق على الطالب الذي يرغب في التقدم للالتحاق بالتمريض العسكري سواء الذكور أو الإناث والتي تكون محددة من قبل القوات المسلحة، وفي التالي سوف نذكر لكم الشروط التي يجب توافرها في الاناث والذكور.

شروط الالتحاق بالدراسة في منظومة تمريض عسكري بالقوات المسلحة إناث

أن تكون الطالبة المتقدمة للالتحاق حاصلة على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية شعبة علمي علوم.

يتم تحديد مجموع الالتحاق بـ المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة إناث وفق نتيجة الثانوية العامة.

لابد أن تكون المُتقدمة ناجحة بمجموع 70% من درجة اللغة الإنجليزية.

أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدمة للالتحاق بالمعهد 17عاماً، وأن يكون الحد الأقصى للسن 21 عامًا، على أن يكون ذلك في أول أكتوبر من عام طلب الالتحاق.

يشترط ألا تكون الراغبة في الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث متزوجة عند طلب التقدم للالتحاق بالمعهد.

لا يحق للطالبة الدارسة بمنظومة التمريض العسكري في المعهد الزواج خلال فترة الدراسة ولحين التخرج منه.

أن تكون المُتقدمة للالتحاق بالمعهد مصرية الجنسية، ومن أبوين مصريين.

أن يمضي ولي أمر الفتاة إقرارًا بالموافقة على التحاق ابنته للخدمة في القوات المسلحة.

ألا تكون الطالبة قد تقدمت للالتحاق بكلية عسكرية من قبل ، وتمّ رفدها.

أن تجتاز الاختبارات التي يتمّ إقرارها للالتحاق بالمعهد الفني الصحي إناث.

شروط الالتحاق بالدراسة في منظومة تمريض عسكري بالقوات المسلحة ذكور