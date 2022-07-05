جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل بالمدارس والجامعات السعودية

أعلنت وزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي 1444، فقد قامت بالتأكيد على توحيد الموعد الخاص بعودة الدراسة داخل المدارس والجامعات السعودية وذلك طبقا لخارطة تقويم التعليم، ليبدأ العام الدراسي خلال يوم الأحد الموافق اليوم الأول من شهر صفر 1444 والذي يوافق اليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2022، وسوف ينتهي العام الدراسي خلال اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444، والموافق اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2023.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

صرحت وزارة التعليم السعودية أن العام الدراسي سوف يشتمل على تسع وثلاثين أسبوعا دراسيا، أي ثلاث عشر أسبوعا للفصل الدراسي الواحد وذلك طبقا لنظام الثلاثة فصول الذي تم تطبيقه خلال العام الماضي، وتم تحديد التقويم الدراسي 1444، طبقا لرؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع التعليمي.

سوف يتم تقسيم العام الدراسي لتكن بدايته خلال يوم الأحد اليوم الأول من شهر صفر 1444، ويتم انتهاء الفصل الدراسي الأول خلال يوم الخميس الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1444 الذي يوافق اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022.

كما يتم بدء الفصل الدراسي الثاني خلال يوم الأحد الموافق العاشر من شهر جمادى أول 1444 هجريا، والموافق اليوم الرابع من شهر ديسمبر 2022 ميلاديا، ويتم انتهاءه خلال يوم الخميس الموافق العاشر من شهر شعبان 1444 والذي يوافق اليوم الثاني من شهر مارس 2023.

أما بالنسبة إلى الفصل الدراسي الثالث فسوف يبدأ خلال يوم الأحد الموافق العشرين من شهر شعبان 1444 و الثاني عشر من شهر مارس 2023، ويتم انتهاءه خلال يوم الخميس الموافق الرابع من ذي الحجه والثاني والعشرون من شهر يونيو 2023، وبهذا يتم انتهاء الفصل الدراسي بشكل كامل.

موعد بداية الدراسة بالجامعات السعودية

أكد الدكتور حمد بن محمد آل شيخ أن العام الدراسي سوف يبدأ داخل المدارس الأجنبية الخاصة وكذلك الجامعات والكليات الأهلية مع بداية العام الدراسي داخل المدارس، حيث تم توحيد موعد البدء وهو اليوم الأول من شهر صفر عام 1444 هجريا، كما تم التأكيد على عودة المعلمين داخل المدارس والجامعات تزامنا مع يوم بدء الدراسة.

المواد الجديدة في التعليم الثانوي لعام 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إضافة بعض المواد الجديدة للتعليم الثانوي والتي جاءت كالاتي: