التقويم الدراسي 1444 من وزارة التعليم السعودي هجريًا

لم يتبقى سوى ساعات على موعد بداية العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في الـ 28 من أغسطس 2022 الموافق 1 صفر 1444 هجريًا؛ لهذا تم الإعلان على التقويم الدراسي 1444 وزارة التعليم السعودي للثلاث فصول، حيث إنه في العام الدراسي القادم سوف يتم اعتماد نظام الثلاث فصول الذي قد ساهم في تطوير مستوى التعليم بالفعل.

التعليم بالسعودية

منذ بداية العام الدراسي الماضي 1443 ولقد تم إجراء العديد من الاستحداثات من وزارة التعليم والتي تهدف إلى التطوير من مستوى التعليم، ومن أهم هذه التطورات أنه تم إلغاء نظام الفصلين الدراسيين على مدار العام واعتماد نظام الثلاث فصول.

كما تم استحداث العديد من الإجازات والمناهج للطلاب، وأنه يتم العمل على الدمج بين التعليم الحضوري والرقمي وغيرها من التعديلات التي تم إجراؤها، والتي قد ساهمت بدورها في تطوير مستوى التعليم بشكل واضح في العام الدراسي الماضي، مما كان سبب في أن يتم الإعلان رسميًا على اعتماد نظام الثلاث فصول وغيرها من التعديلات التي تم إجراؤها في العام الدراسي القادم أيضًا، حيث أن هذا ضمن أهداف رؤية 2030 بالمملكة.

التقويم الدراسي 1444 وزارة التعليم هجريًا

قبل موعد بداية العام الدراسي الجديد فيجب أن تتعرف على التقويم الدراسي للثلاث فصول بشكل مفصل، والذي يتمثل في الآتي:

أولًا: تقويم الترم الأول 1444:

موعد بداية الترم الأول في 1/2/1444 هجريًا.

يومين إجازة اليوم الوطني في 25/2/1444 هجريًا.

أول إجازة مطولة في الترم الأول 19/3/1444 هجريًا.

ثاني إجازة مطولة في الترم الأول في 16/4/1444 هجريًا.

إجازة نهاية الترم الدراسي الأول في 30/4/1444 هجريًا.

ثانيًا: تقويم الترم الثاني 1444:

موعد بداية الترم الثاني في 10/5/1444 هجريًا.

أول إجازة مطولة في الترم الثاني في 24/5/1444 هجريًا.

ثاني إجازة مطولة في الترم الثاني في 22/6/1444 هجريًا.

يومين إجازة التأسيس في 2/8/1444 هجريًا.

إجازة نهاية الترم الثاني في 10/8/1444 هجريًا.

ثالثًا: تقويم الترم الثالث 1444:

موعد بداية الترم الأول في 20/8/1444 هجريًا.

موعد بدء إجازة عيد الفطر في 22/9/1444 هجريًا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة في 8/11/1444 هجريًا.

نهاية العام الدراسي في 4/12/1444 هجريًا.