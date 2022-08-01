التقويم الدراسي ١٤٤٤ بعد التعديل وهل سيتم إلغاء نظام الثلاث فصول؟

يعرض التقويم الدراسي ١٤٤٤ بعد التعديل خطة العام الدراسي القادم؛ حيث يمكن من خلاله معرفة عدد أسابيع الدراسة في كل فصل دراسي من الفصول الثلاثة، وعدد الإجازات المطولة والإجازات الرسمية، ويمكنك التعرف على بعض القرارات الجديدة التي تخص العام الجديد، وكانت وزارة التعليم السعودية أجرت عدداً من التعديلات أكثر من مرة على الجدول الدراسي لتنظيم عدد الأسابيع الدراسية وعدد الإجازات ومواعيد الاختبارات، وأعلنت عن التقويم الأخير والذي عارضه بعض أولياء الأمور لرغبتهم في إلغاء نظام الثلاث فصول.

التقويم الدراسي لعام 1444 1445

قبل مدة كافية من بداية العام الدراسي في كل عام تضع وزارة التعليم السعودية خطتها الدراسية على مدار العام لتحدد موعد بداية الدراسة وموعد انتهائها كما يلي:

بداية العام الدراسي وأول أيام الفصل الدراسي الأول هو يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق العاشر من جمادى الأولى 1444.

ويبدأ الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق العشرين من شهر شعبان 1444.

يصل عدد أسابيع الدراسة على مدار العام 39 أسبوع حيث يدرس الطلاب في كل فصل دراسي على مدار 13 أسبوع.

يحتوي كل فصل دراسي على اثنين من الإجازات المطولة في نهاية الأسبوع.

يتضمن التقويم جميع الإجازات الرسمية التي تتزامن مع مواعيد الدراسة.

إلغاء نظام الثلاث فصول في التقويم الدراسي 1444

يبدأ العام الدراسي القادم بعد انتهاء إجازة العام الدراسي الحالي والتي تستمر لمدة شهرين، ويعود الطلاب إلى المدارس يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444 ويستمر العام الدراسي لمدة 39 أسبوع.

وكان مجلس الشورى السعودي طالب بإعادة النظر في نظام الثلاث فصول الدراسية نظراً لرغبة أولياء الأمور في إعادة تطبيق النظام القديم للدراسة، ولكن حتى الآن لم تعلن الوزارة بشكل رسمي عن إلغاء النظام.

إجازات التقويم الدراسي ١٤٤٤ بعد التعديل

يوضح التقويم الدراسي 1444 وجود الإجازات المطولة بمعدل إجازة أو اثنين في كل فصل دراسي، كما حددت الوزارة مواعيد الإجازات الرسمية مثل إجازة يوم التأسيس السعودي وإجازات عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى الإجازات التي تلي اختبارات نهاية كل فصل دراسي.