التقويم الدراسي للعام الجديد 1444 بالممكلة العربية السعودية

جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 1444ه‍، الصادر عن وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل الوزارة علي القيام بتقديم جدول زمني مخصص كل عام يوضح بالتفصيل أحداث الدراسة، حتى يتمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من معرفة بداية العام الدراسي ومواعيد الإجازات، وموعد بدء الدراسة سيكون صباح الأحد الأول من شهر صفر 1444ه‍، الموافق 28 أغسطس 2022م، وبذلك يكون بداية العام الدراسي الجديد سيبدأ بثلاثة فصول دراسية تتكون من 39 أسبوعًا للعام الدراسي، وذلك تماشيًا مع ما أقرته وزارة التربية والتعليم السعودية للعام الماضي 1443/2022، ويبلغ طول الفصل الدراسي 13 أسبوعًا مع 56 يوم عطلة.

موعد العام الدراسى الجديد 1444 / 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم السعودي معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن مواعد العام الدراسي الجديد 1444 للمدارس الأجنبية للجاليات والجامعات السعودية والجامعات الخاصة ستبدأ بالتزامن مع بدء العام الدراسي السعودي الخاص، وهذا دلالة على توحيد تاريخ بدء العام الدراسي الجديد 1444، والذى سيبدأ بإذن الله يوم الأحد 1 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 1444 / 2023

• تم تحديد تاريخ بدء الفصل الدراسى الأول من عام 1444 ليكون يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.

• موعد إنتهاء الفصل الدراسى الأول لعام 1444ليكون يوم الخميس 12 جماد آخر 1444 هجريًا الموافق 5 يناير 2023.

• موعد الفصل الدراسى الثانى لعام 1444 يوم الأحد 12 جمادى الثاني 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م.

• نهاية الفصل الدراسى الثانى من عام 1444 يوم الخميس 19 ذو القعد عام 1444هـ الموافق 8 يونيو 2023 م.