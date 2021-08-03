التقويم الدراسي في السعودية 1443 بعدما أعلنته وزارة التعليم

التقويم الدراسي في السعودية 1443، مع اقتراب نهاية اجازة اخر العام، نجد أن البحث يتزايد حول التقويم الدراسي في السعودية 1443من قبل الطلاب والمعلمين واولياء الامور، وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت التقويم الدراسي في السعودية خلال الفترة الماضية، وتم تحديد موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد، وكذلك أيام الاجازات التي تتخلل العام الدراسي.

التقويم الدراسي في السعودية 1443

وخلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم التقويم الدراسي في السعودية 1443، وموعد العودة للمدارس بشكل رسمي بالنسبة للمعلمين والاداريين وفقا ما تم الاعلان عنه في التقويم الدراسي الجديد في السعودية، ويبحث الكثير من المعلمين والاداريين عن موعد العودة للمدارس، حيث من المقرر عودتهم للعمل بشكل طبيعي في المدارس بكل المدن السعودية يوم 22 من شهر أغسطس 2021، وبعدها بفترة يعود الطلاب الى المدارس لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

التقويم الدراسي السعودي 1443

ومن المقرر أن تعود الدراسة في المدارس السعودية بشكل رسمي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الوقاية من فيروس كورونا، فتكون عودة المدارس بالنسبة للطلاب بشكل رسمي في يوم الأحد الذي يوافق يوم 21 من شهر محرم، وهو اليوم الذي يوافق 29 من شهر أغسطس 2021: