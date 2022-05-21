التقويم الدراسي السعودية 1444 بعد التعديل من قبل الوزارة

التقويم الدراسي السعودية 1444 بعد التعديل، وقد تقرر تغيير التقويم بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي التقويم الجديد للعام 1444 والتي ستبدأ في شهر صفر 1444، وقد تم الإعلان عن التقويم الدراسي على موقع وزارة التعليم والذي يقدم الخدمات المختلفة لقطاع التعليم، وقد تم التغيير أكثر من مرة لتقويم الدراسة السعودي لهذا العام واضافة أيام عطلات رسمية،ونظرا للبحث الكثيف عن تلك التعديلات سوف نفرد مساحة معلومات حول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل.

التقويم الدراسي السعودية 1444 بعد التعديل

قد تقرر بداية التقويم من قبل وزارة التعليم في السعودية للعام 1444 في 1/2/1444 الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2022، وقد تم تحديد تواريخ وأوقات الإجازات للعام الجديد، مع الأخذ في الحسبان التغيير مرة اخرى عند حدوث اي تغيرات كما ذكرت الحكومة.

الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444/ 1445

تم الاعلان عن التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل حيث سوف تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1444 في الأول من شهر صفر وتبدأ الإجازة الرسمية للتيرم الاول في 30/4/1444، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني رسميا في تاريخ 10/5/1444، وينتهي في 3/12/1444، وسيكون الفصل الدراسي الثالث من التقويم الدراسي لعام 1444- 1445 في 20/8/1444 ومن المقرر الانتهاء من الدراسة رسميا للعام في التاريخ 3/12/1444، الموافق 21/6/2023 ميلادياً ، ورسميا تم تحديد مقدار الاجازة الرسمية للطلاب والمعلمين بعد كل ترم 10 أيام إجازة رسمية نهاية كل فصل دراسي مدة التقويم الدراسي السعودي 1444 – 2022.