التقنيين يخفون هذه الأسرار.. خبير سعودي غاضب من ارتفاع فاتورة الكهرباء يشرح سر تخفيض الفاتورة وطريقة الاستعلام الصحيحة لتبريد الغرفة

قدم خبير سعودي بنبرة صوت غاضبة توصيات حول كيفية خفض فاتورة الكهرباء وتحسين أداء المكيف في تبريد الغرف في ظل الأزمة التي عاشها السعوديين في فصل الصيف من ارتفاع أسعار الفواتير والاستهلاك في الكهرباء.

مختص يكشف أسرار عن فاتورة الكهرباء

وبين الخبير في مداخلة مرئية أنه رغم وضع المكيف على درجة حرارة 24، فإن الهواء الخارج منه لا يكون بالضرورة 24. وأضاف أن هناك فارق بين نظام تكييف السيارة والنظام المنزلي.

وأوضح الخبير أن المكيف قد يظل يعمل بكفاءة أقل عندما تكون درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة 24، لأنه يعتمد على حساس يقيس درجة الحرارة لضبط أداء الكومبروسر.

وأكد الخبير على أهمية وجود فتحة بين المكيف والسقف لتحسين تدفق الهواء، مشددًا على دور الحساس في تقدير درجة حرارة الغرفة. إذا اكتفت الغرفة بالبرودة المطلوبة، فإن الحساس يقوم بإيقاف الكومبروسر.

وتحدث عن أهمية إغلاق أبواب الغرف، حيث قال: “أكبر مشكلة تواجه أداء المكيف هو ترك الباب مفتوحًا، مما يؤدي إلى تسرب الهواء البارد ودخول الهواء الحار”. وأوضح أن ذلك يضغط على الكومبروسر ويزيد من الفاتورة.

وأوصى بضرورة إغلاق الأبواب دائمًا لتحقيق أقصى استفادة من المكيف وتوفير الطاقة.

تفاعل العشرات من المواطنين السعوديين مع المقطع، حيث قال أحدهم “المشكلة أنني أدفع فاتورة باهظة أتمنى أن تنجح الطريقة” وقال أخر “والله فواتير الكهرباء سارت مرتفعة جدا سارت قسط كامري” وقال أخر “بعدما انتهى الصيف ترشد المستهلكين حتى الصيف المقبل وأشاهد مقطعك” وقال أخر “كلامك صح لكن المختصين في الصحة يقولون لا تسكر باب الغرفة حتى يتجدد الأكسجين ولا يستهلك وقد تتوفى لا سمح الله لو فيه عدد ونائم ومقفل باب غرفتكم”.