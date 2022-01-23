التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية بشأن عدد إصابات الكورونا حتى يوم 22/1/2022

أحمد أشرف

نشرت وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية التقرير اليومي بخصوص أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد Covid-19 وكذلك الشفاء والوفيات في عموم المملكة وذلك ليوم 22/1/2022 وتم الإعلان عن ذلك بواسطة مركز الاستعلامات بالوزارة و المنصات الإلكترونية للوزارة والمتحدث الرسمي والقنوات الحكومية والإذاعة والمؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة التطورات.

التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية بشأن عدد إصابات الكورونا حتى يوم 22/1/2022

أعلنت وزارة الصحة السُّعُودية أرتفاع أعداد التعافي من فيروس كورونا Covid-19 ليصبح الإجمالي (599834) بواقع عدد (5072) حالة تعافي جديدة، وكذلك ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا Covid-19 بواقع (4535) إصابة جديدة ليصبح الإجمالي (652354)، أما عن حالات الوَفِيَّات المسجلة رسمياُ نتيجة لفيروس كورونا رحمهم الله فقد ارتفع بواقع (2) حالتين وفاة ليصبح العدد الإجمالي (8920)، وكذلك تم الإعلان عن الحالات التي تم تصنيفها على أنها حالات حرجة بالمستشفيات والمراكز العلاجية بواقع (655)، وكذلك يتم الإعلان والمتابعة بأعداد جرعات التطعيم المعطاة للمواطنين لتصل إلى (55226399) جرعة في الإجمالي.

الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية هي الأعداد الرسمية فقط والمسجلة في وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية سواء الإصابات أو حالات الوفاة، وذلك لجميع أشكال فيروس كورونا Covid-19 وجميع المتمحورات منه.

وقد أتاحت وزارة الصحة في المملكة عدة قنوات أتصال للاستفسار بخصوص المستجدات أو لطلب المساعدة بخصوص فيرس كورونا واهمها الخط الساخن لوزارة الصحة 937 الذي تم إمداده بالمعلومات للمساعدة اللازمة.

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أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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