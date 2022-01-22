التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية بشأن عدد إصابات الكورونا في السعودية

نشرت وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية التقرير اليومي بخصوص أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد Covid-19 وكذلك الشفاء والوفيات في عموم المملكة وذلك ليوم 21/1/2022 وتم الإعلان عن ذلك بواسطة مركز الاستعلامات بالوزارة و المنصات الإلكترونية للوزارة والمتحدث الرسمي والقنوات الحكومية والإذاعة.

أعلنت وزارة الصحة السُّعُودية أرتفاع أعداد التعافي من فيروس كورونا Covid-19 ليصبح الإجمالي (594762) بواقع عدد (4622) حالة تعافي جديدة، وكذلك ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا Covid-19 بواقع (4608) إصابة جديدة ليصبح الإجمالي (647819)، أما عن حالات الوَفِيَّات المسجلة رسمياُ نتيجة لفيروس كورونا رحمهم الله فقد ارتفع بواقع 2 حالتين وفاة ليصبح العدد الإجمالي (8918)، وكذلك تم الإعلان عن الحالات التي تم تصنيفها على أنها حالات حرجة بالمستشفيات والمراكز العلاجية بواقع (637)، وكذلك يتم الإعلان والمتابعة بأعداد جرعات التطعيم المعطاة للمواطنين لتصل إلى (55042256) جرعة في الإجمالي.

الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية هي الأعداد الرسمية فقط والمسجلة في وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية سواء الإصابات أو حالات الوفاة، وذلك لجميع أشكال فيروس كورونا Covid-19 وجميع المتمحورات منه.