التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي وشروط التقديم

يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص عمل مناسبة يمكنهم التقديم عليها، لذلك نذكر أن مستشفى “الملك فيصل التخصصي” قد أعلنت عن فتح باب التقديم لديها وذلك لتوافر عدة وظائف إدارية بها ويسمح بالتوظيف للنساء والرجال من حملة الثانوية العامة أو أعلى أو الكفاءة المتوسطة، وذلك حسب المسميات وسوف يتم التعيين وفق مجموعة من الشروط التي تم الإعلان عنها، وسوف نتعرف في السطور التالية على أهم تلك الوظائف والشروط وطريقة التقديم.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

هناك عدة وظائف شاغرة تم الإعلان عنها من قبل مستشفى الملك فيصل التخصصي، وجاءت تلك الوظائف كالتالي:

وظيفة (Clerk)

يلزم وجود شهادة الثانوية العامة أو أعلى أو الحصول على الدبلوم أو شهادة البكالوريوس.

يلزم أن يكون المتعلم لديه المهارات الأساسية في استخدام الحاسوب.

لا يلزم وجود خبرة.

السبت الموافق 1444/1/1هـ هو آخر موعد للتقديم.

وظيفة كاتب جناح بوحدة زراعة نخاع العظم

يلزم أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو أعلى، وكذلك شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

يلزم أن يكون المتعلم لديه المهارات الأساسية في استخدام الحاسوب.

يلزم أن يجيد اللغة الإنجليزية.

لا يشترط توافر الخبرة

الخميس الموافق 1443/12/22 هـ آخر موعد للتقديم.

وظيفة كاتب جناح العناية بالثدي

يلزم أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو أعلى، وكذلك شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

يلزم أن يجيد اللغة الإنجليزية.

يلزم أن يكون المتعلم لديه المهارات الأساسية في استخدام الحاسوب وبرامج الأوفيس.

لا يلزم وجود خبرة.

يوم الخميس الموافق 1443/12/15هـ هو آخر موعد للتقديم لهذه الوظيفة.

مميزات العمل في المستشفى

توفر الوظيفة العديد من المميزات يمكن للمتقدم الاستفادة منها وهي كالتالي:

تقدم الوظيفة رواتب تنافسية.

توفر للموظف تغطية الرعاية الصحية والطبية الكاملة.

توفر بدل المواصلات والسكن.

التطوير المهني المستمر للعاملين بالمستشفى.

يوجد مرافق ترفيهية مخصصة للموظفين.

طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل

يتساءل الكثيرون حول طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي وهو ما سنشرحه بالتفصيل في النقاط التالية: