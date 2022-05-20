التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال رابط وموعد وشروط التقديم

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن أنه تم فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال، حيث يبدأ التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 مايو الموافق 20/ 10/ 1443 هـ الساعة العاشرة صباحًا حتى يوم الخميس 26 مايو الموافق 25/ 10/ 1443 هـ، وذلك عبر بوابة أبشر توظيف، ومن خلال نجوم مصرية نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لشغل وظائف قوات الأمن الدبلوماسي.

رابط التسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

ازدادت عمليات البحث حول الوظائف الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية لرتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي لقوات الأمن الدبلوماسي، بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث انه تم الإعلان عن شروط التقديم فكما أعلنتها وزارة الداخلية السعودية حيث اختصت الوظائف المعلنة للرجال فقط، وذلك من خلال أبشر توظيف

شروط التقديم على رتب القوات الخاصة رجال

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن تكون نشأته داخل السعودية، يستثنى منه من كان مع والديه لخدمة المملكة بالخارج.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي من الوظائف العسكرية.

ألا يكون المتقدم موظف لدى الجهات الحكومية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة للشرف والأمانة.

غير متزوج من غير سعودية.

يشترط حصول المتقدم للوظائف القوات الخاصة على المؤهل العلمي المناسب.

يجب اجتياز كافة الاختبارات القبول.

يجب أن يكون طول ووزن المتقدم متناسبين.

وقد أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يجب على كافة المتقدمين التأكد من صحة البيانات المدخلة في استمارة التقديم وإدخالها بدقة.

التخصصات المطلوبة للتعين بوظائف الأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة عن التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة لكل رتبة، واشترطت أن يكون المتقدم لكل رتبة أن يكون حاصل على التخصصات التالية: المحاسبة، القانون، الحاسب الألى، والتقنية والمعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم وتقنية المعلومات، واللغات والترجمة وخاصة (لغة إنجليزية، لغة فرنسية، لغة أسبانيه، لغة صينية، لغة عبرية، لغة روسية، لغة أورد، الأمن السيبراني.

رتبة جندي

الحصول على هادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

رتبة جندي أول

الحصول على دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد إتمام شهادة الثانوية العامة، أو دورة تدريبه معتمدة بالتخصصات المطلوبة.

رتبة عريف

الحصول على على شهادة الدبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية العامة فأكثر في التخصصات المطلوبة.

رتبة وكيل رقيب

يشترط الحصول على بكالوريوس ( 4 سنوات) فما أعلى في أحد التخصصات المطلوبة.