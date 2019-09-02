التقديم على 173 وظيفة إدارية بوزارة التعليم السعودية من خلال"جدارة "

في أولي الوظائف المقدمة من وزارة التعليم الإدارية 1441 هـ، بالمملكة العربية السعودية، منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث تعلن عن وظائف إدارية للذكور والأنات من الخريجين والخريجات، وذلك من خلال منظومة جدارة، للتقديم على عدد 173 وظيفة إدارية من الدرجة الرابعة حتى التاسعة.

وسيبدأ التقديم على هذه الوظائف بدءاً من اليوم 1 سبتمبر 2019، حتى 5 سبتمبر 2019، وذلك من خلال منظومة جدارة إحدى منظومات التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، ونتابع الآن على نجوم مصرية شروط وتفاصيل الوظائف المقدمة من وزارة التعليم الإدارية لعام 1441 هـ.

شروط وظائف وزارة التعليم الإدارية 1441 هـ

فقد أعلنت وزارة التعليم عن وظائف إداريه للعام 1441 هـ، للرجال والنساء، للتعيين على الدرجة الرابعة وحتى التاسعة، وذلك للحاصلين على المؤهلات العليا من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وكذلك الحاصلين على دبلومات عليا بالإضافة إلى الشهادة الجامعية، كما أنها تستهدف الحاصلين على الدبلومات المتوسطة وخريجي المعاهد التخصصية بعد الثانوية.

كما نوهت الوزارة بان الأولوية في التقدم لهذه الوظائف ستكون للخريجين الحاصلين على مؤهلات غير تربوية ثم المؤهلات التربوية، كما أوضحت بوجود مقابلات شخصية واختبارات مهنية بالنسبة للجامعيين الرجال، وذلك للمتقدمين.

كيفية التقديم على وظائف وزارة التعليم الإدارية 1441هـ ” جدارة”

الدخول على منظومة جدارة لوظائف وزارة التعليم الإدارية 1441هـ : من هنا تقديم كافة البيانات والتأكد من صحتها. الضغط على أيقونة ” إعلانات وظيفية لوزارة التعليم”. اختيار الوظيفة التي ترغب التقديم لها. حفظ الطلب.

والترشيح النهائي لهذه الوظائف سيتم بعد التأكد من صحة كافة البيانات المقدمة من كافة المرشحين، ثم إجراء المقابلات الشخصية، للإعلان عن الناجحين لشغل هذه الوظائف.