رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443 للجنسين في عدد من التخصصات

فرصة عمل للجنسين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجالات مختلفة تتطلب مؤهلات من الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس فأعلى، وذلك للتعيين في بعض مناطق المملكة تحديداً في (الرياض – الإحساء – جدة)، وعلى جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المعلنة لابد من استيفاء الشروط كل تخصص بالمؤهل المطلوب بجانب الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تحدد وقت المقابلة الشخصية، كما تتيح الجامعة التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي على الإنترنت بسهولة.

شروط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تحدد الجامعة عدة ضوابط وشروط مطلوبة في كل تخصص على حدى يختلف كلا منهم عن الأخر في المؤهلات المطلوبة وعدد سنوات الخبرة بالإضافة إلى الالتزامات والمهارات التي تميز كل مجال عن غيره وتعد من المتطلبات أيضاً والتي يمكن معرفتها من خلال رابط الموقع الإلكتروني للجامعة المدون أسفل، فيما توجد شروط عامة للتقديم على الوظائف المتاحة وهي:-

يشترط أن يكون المتقدم /مة لديه الجنسية السعودية.

لابد على المتقدمين أن يجيدوا استخدام الحاسب الآلي إجادة تامة.

الأولوية لمن لديهم الخبرات المطلوبة على حسب السنوات المحددة في كل تخصص (مذكور في موقع جامعة الملك سعود داخل كل تخصص وظيفي).

إجادة اللغة الإنجليزية أيضاً حسب التخصص والمجال المطلوب.

تعبئة استمارة التسجيل بالمعلومات والبيانات مع التأكد من صحتها لتفادي استبعاد الطلب.

رابط ومواعيد التقديم في وظائف جامعة الملك سعود