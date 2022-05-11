التقديم على وظائف أكاديمية في جامعة الباحة بنظام العقود في “27 تخصص”

أعلنت جامعة “الباحة” للمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف أكادمية للسعوديين بنظام العقود على الوظائف الرسمية، للعام الجامعي 1443-1444هـ. ويبدأ التقديم انطلاقا من يوم الأحد 14-10-1443هـ ويستمر إلى غاية يوم 18-10-1443هـ، وذلك في تخصصات موضحة في بوابة الجامعة حسب الكليات، ووفقا لشروط ومؤهلات محددة.

وتضم جامعة الباحة السعودية كليات تعمل على أساس أربع فروع يضم كل فرع منها كليات مختلة:

الكليات الطبية. الكليات العلمية والهندسية. الكليات الإنسانية والإدارية والتربوية. كليات المحافظات.

الوظائف المتاحة للتقديم في جامعة الباحة

فيما يلي سنستعرض الوظائف المتاحة حسب التخصص المطلوب، والتي قامت جامعة الباحة بترتيبها في جداول، عبر بوابتها الإلكترونية:

كلية الطب:

التشريح.

الأطفال.

الأمراض الباطنية.

النساء والتوليد.

كلية طب الأسنان:

علوم الأسنان الإصلاحية.

أمراض اللثة.

جراحة الوجه والفكين.

طب الفم.

كلية الصيدلة الإكلينيكية:

صيدلة سريرية.

صيدلانيات.

كيمياء طبية.

كلية العلوم الطبية التطبيقية:

التمريض.

الصحة العامة.

طب المختبرات.

كلية الهندسة:

الهندسة المدنية.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكهربائية.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات:

علوم الحاسب.

تقنية المعلومات.

نظم المعلومات.

كلية إدارة الأعمال:

إدارة الأعمال.

المحاسبة.

التسويق.

كلية العلوم والآداب في المندق:

الاقتصاد المنزلي.

الكلية التطبيقية:

المحاسبة.

إدارة الأعمال.

التغذية.

شروط التقديم على الوظائف المعلن عنها في جامعة الباحة

وضعت جامعة الباحة شروطا للتقديم في الوظائف المتاحة في كلياتها، تتمثل في ما يلي:

الجنسية السعودية.

المؤهل الدراسي: شهادة الدكتوراه.

شرط الانتظام الكلي في الشهادات المحصل عليها.(باكالوريوس،ماجستير، دكتوراه).

المعادلة المطلقة بالنسبة للشهادات المحصل عليها من خارج السعودية.

اتحاد التخصص لشهادة الدكتوراه والماجستير.

تقدير جيد على الأقل في الباكالوريوس، وجيد جدا في الماجستير.

شرط القدرة الصحية لأداء الوظيفة.

وأشارت جامعة الباحة إلى أن التسجيل يكون بتقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني للجامعة:

“البريد الإلكتروني لجامعة الباحة: [email protected]”