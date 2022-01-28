التقديم على منصة احسان كمستفيد عبر منصة ehsan.sa

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق عملية التقديم على منصة احسان، وهي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين في السعودية، ويمكن لكل الراغبين في الاستفادة منها التقديم بشكل إلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أنّ ولي عهد المملكة محمد بن سليمان قد قام بتخصيص ميزانية بلغت قيمتها 10 مليون ريال سعودي من أجل مضاعفة ميزانية الأعمال الخيرية عبر المنصة التي تتيح وصول أكبر قدر من المساعدات للمستفيدين.

التقديم على منصة احسان

يمكن لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الانتفاع من الإعانات والمساعدات أن يقوموا بعملية التقديم على منصة احسان كمستفيد من خلال تسجيل حساب جديد باتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب على المواطن أن يدخل إلى رابط منصة احسان.

ثانيا: في الصفحة الرئيسية، ينقر من جهة اليسار ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثالثا: يكتب الاسم الخاص به ورقم الهاتف، ثم يدرج رمز من أجل استيفاء شروط التسجيل.

رابعا: في آخر الأمر، يضغط على زر إنشاء حساب داخل المنصة، وبهذا يكون قد أتمّ عملية التقديم.

المستحقين لدعم منصة إحسان

الأفراد الذين يعانون من من ضعف الدخل المادي، ولا يستطيعون توفير كل المتطلبات الأساسية.

يقدّم المساعدة للأسر التي لا تستطيع التكفل بجميع مصاريف دراسة الأبناء، ولمن لا يستطيعون توفير مصاريف العلاج والأدوية.

كيفية التبرع لمنصة إحسان

يمكن للمواطنين السعوديين الراغبين في تقديم الدعم للمنصة أن يقوموا بذلك من خلال ما يلي:

الاتصال على الرقم التالي 5005 للمشاركة في الأعمال الخيرية التطوعية. كما يمكن أن يقوم المواطن بالتبرع بشكل إلكتروني من خلال منصة إحسان ثم يضغط على خيار “مشاريع” كتابة قيمة المبلغ الذي يرغب في تقديمه ثم ينقر على زر الدفع. ستظهر له عدّة خيارات تتعلق بطريقة الدفع ويتوجّب عليه أن يختار إحداها، ثم يحدد المرسل والمرسل إليه ويرسل الدفعة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة الموضوع الذي تحدثنا فيه عن التقديم على منصة احسان، بالإضافة إلى طريقة التبرع إلى المنصة.