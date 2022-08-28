التقديم على قرض إمكان من مصرف الراجحي 1444هـ

يعد المصرف واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة، وهو يشتهر بتقديم العديد من الحلول التمويلية كما أنه يمتلك عدة فروع داخل وخارج المملكة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتسهيلها على العملاء حتى إن عملاء الراجحي ليسوا فقط سعوديين بل إنهم من مختلف الجنسيات الموجود بالسعودية نظرًا لتنوع الجنسيات الواضح بالمملكة، وحديثنا اليوم يدور حول أبرز خدمة من خدمات الراجحي وهي قرض إمكان من الراجحي ويعتبر القرض الأشهر المقدم للعملاء من الراجحي والذي يقدم بمزايا هامة يبحث عنها الجميع فكيف يمكن التقديم على قرض إمكان وما هي أهم شروط الحصول عليه؟

شروط قرض إمكان لكي تتمكن من الحصول على القرض يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها وهي كالتالي: يلزم أن تكون مقيم بصفة مستمرة على الأراضي السعودية. كما يلزم أن لا تقل قيمة الراتب الشهري للمتدم بالطلب عن ألفين ريال سعودي ولكن للمتقاعدين يجب أن تكون قيمة الدخل الشهري أكثر من تسعمائة ريال سعودي. يلزم أن يمتلك العميل لسجل ائتماني. أما بالنسبة إلى السن فيلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا ولا يزيد عن ستين عامًا وإذا وصل إلى سن المعاش فيكون حتى سبعين عامًا. كما يلزم أن يكون مسجل في مصرف الراجحي وعميل فعال به. طريقة التسجيل في تطبيق إمكان الراجحي يمكن تحميل التطبيق واستخدامه لتتمكن من متابعة تفاصيل البرنامج والقرض بصفة مستمرة لهذا فهو تطبيق هام لعملاء الراجحي ويتم التسجيل به كما يلي: في البداية قم بتحميل تطبيق إمكان الراجحي على الجوال. بعد ذلك قم بفتح التطبيق وإنشاء حساب به. ثم قم بفتح الصفحة الرئيسية. بعد ذلك قم باختيار التمويل الشخصي ومنها لتقديم طلب تمويل من أجل تقديم الطلب للبنك للموافقة. يجب القيام بتسجيل البيانات بشكل صحيح. قم بالنقر على إرسال لمراجعة الطلب على الفور. الأوراق اللازمة للحصول على القرض يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن تقوم بتوفيرها لتتمكن من الحصول على التمويل وهي كالتالي: إحضار بيان مطبوع يذكر به قيمة الدخل الشهري. إحضار شهادة التأمين الاجتماعي للعميل. إحضار بطاقة الهوية الأصلية للمواطن. إحضار كشف حساب يذكر تفاصيل الدخل الشهري في الثلاثة أشهر السابقة.