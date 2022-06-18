التقديم على دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية ملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول في الدورة 52 للضباط الجامعيين، ليتم توظيفهم بعد تخرجهم في كلية الملك فهد الأمنية، وفق 150 تخصصا تم نشرها من قبل الإدارة، ووضعت وزارة الداخلية شروطا لابد من توافرها في المتقدم.

وأضافت وزارة الداخلية أن التسجيل سيكون متاحا ابتداء من يوم السبت 19-11-1443 هـ على الساعة العاشرة صباحا، ويستمر إلى يوم الخميس 24-11-1443 هـ، عبر منصة أبشر توظيف jobs.com.

شروط التقديم على دورة التأهيل بكلية الملك فهد

وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي شروطا للقبول في “دورة التأهيل 52” لكلية الملك فهد الأمنية، تتلخص فيما يلي: