التقديم على دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية ملك فهد الأمنية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول في الدورة 52 للضباط الجامعيين، ليتم توظيفهم بعد تخرجهم في كلية الملك فهد الأمنية، وفق 150 تخصصا تم نشرها من قبل الإدارة، ووضعت وزارة الداخلية شروطا لابد من توافرها في المتقدم.
وأضافت وزارة الداخلية أن التسجيل سيكون متاحا ابتداء من يوم السبت 19-11-1443 هـ على الساعة العاشرة صباحا، ويستمر إلى يوم الخميس 24-11-1443 هـ، عبر منصة أبشر توظيف jobs.com.
شروط التقديم على دورة التأهيل بكلية الملك فهد
وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي شروطا للقبول في “دورة التأهيل 52” لكلية الملك فهد الأمنية، تتلخص فيما يلي:
- شرط الجنسية: بأن يكون المتقدم سعوديا ناشئا في المملكة العربية السعودية.
- شرط السن: بأن لا يزيد سن المتقدم عن” 27 سنة”، عدا الأطباء فيشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم على “30 سنة”.
- شرط الصحة: بأن يكون المتقدم سليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، مع تناسب الطول مع الوزن، حسب اللائحة الطبية.
- شرط الأهلية النظامية للتخصصات المطلوبة: وبتقدير لا يقل عن جيد، مع معادلة الشهادات للخريجين من الجامعات غير السعودية.
- شرط السلامة من الأحكام القضائية: بأن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- اجتاز الطالب للفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول واللياقة البدنية.
- أن لا يكون المتقدم متزوجا من امرأة غير سعودية.
- ألا يسبق للمتقدم تعيين في وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.
- الحصول على شهادة البكالوريوس بانتظام ، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.