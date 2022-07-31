طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر موقع مسار “eservices.masar.sa”

أعلنت وزارة التعليم للمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر موقع مسار “eservices.masar.sa”، حيث وفرت الوزارة 11547 وظيفة بنظام التعاقد الرسمي على رتبة معلم مدرس ، وأضافت وزارة التعليم أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف التربوية، وفق خطط استراتيجية من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، مواكبة منها لمتطلبات التطور واحتياجات قطاع التعليم للعام الدراسي 1444 هـ. سنتعرف معكم في هذا المقال على طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1444 من خلال نظام جدارة عبر موقع مسار، وكيفية تعديل طلب التقديم عبر النفاذ الموحد.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1444

للتقديم على الوظائف التعليمية جدارة نقوم بالولوج إلى موقع مسار ثم نتبع الخطوات التالية:

نقوم بتسجيل الدخول إلى خدمة جدارة.

نقوم باستكمال بيانات السيرة الذاتية.

ويمكننا التعديل على البيانات الشخصية، ومتابعة النتائج والترشيحات من خلال اختيارات الصفحة الرئيسية.

تعبئة السيرة الذاتية منصة مسار

أتاحت وزارة التعليم للباحثين إمكانية إضافة سيرتهم الذاتية عبر نظام جداره، بصفة غير إلزامية، وذلك لعدة أغراض:

التعرف على المترشح من خلال البيانات المرفقة.

لغرض الدراسة والبحوث.

إتاحة فرصة تزويد جهات التوظيف الأخرى بنسخة من السيرة الذاتية عند الطلب.

رصد الخبرات والمجالات العلمية للباحثين عن العمل.

تعديل طلب تقديم الوظائف التعليمية جدارة

عند الرغبة في تعديل الطلب من طرف المتقدم، على الوظائف التعليمية 1444 أو غيرها من الوظائف، يمكن تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية نظام جدارة، ثم نقوم بالدخول إلى صفحة البيانات، وبعدها يتم التعديل على البيانات المدرجة سابقا، ويتم الحفظ بعد التعديل من خلال “أيقونة حفظ البيانات”.

متى ينتهي التقديم على الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على الوظائف التعليمية يوم 02 محرم 1444 هـ الموافق لـ: 31 يوليو 2022 مـ، حيث تم استقبال الطلبات من خلال نظام جدارة عبر منصة مسار بدءا من الساعة التاسعة صباحا، ويستمر التقديم على الوظائف المتاحة حتى يوم: 09 محرم 1444 هـ الموافق لـ: 07 أغسطس 2022م.

نتائج القبول في الوظائف التعليمية

يتم الإعلان عن نتائج القبول في الوظائف التعليمية يوم السبت 15 محرم الموافق لـ: 13 أغسطس 2022 مـ، حيث يستطيع المتقدم تقديم اعتراض على ما يراه خاطئا، وذلك بكتابة سبب الاعتراض على بيانات التدقيق والتوثيق الخاصة بالمؤهل، ثم ينتظر المتقدم حتى تتم دراسة اعتراضه، والرد عليه بالقبول أو الرفض.