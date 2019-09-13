التقديم على المساعدة المقطوعة 1441 – شروط وقواعد الإستفادة من مقطوعة الضمان

التقديم على المساعدة المقطوعة هو من المواضيع الهامة التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة هي من المعونات المالية الهامة التي يقدمها الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واليوم نتعرف معكم على طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة كما حددتها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وكذلك شروط وقواعد الاستفادة من مقطوعة الضمان.







التقديم على المساعدة المقطوعة 1441

من خلال المتابعات المستمرة التي نقدمها عن أخبار الضمان الإجتماعي وأخبار المساعدة المقطوعة اليوم، نقدم لكم طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة، وقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طريقة تقديم المقطوعة، وهي عن طريق ذهاب مقدم الطلب بنفسه إلى أقرب مركز ضمان إجتماعي في المنطقة التي يسكن بها، ومعه عدة أوراق وهي :







الهوية الوطنية وصورة ضوئية منها.

سجل الأسرة.

مشهد الآيبان مختوم.

شروط وقواعد صرف المساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي السعودي، عدة شروط وقواعد من أجل الاستفادة من صرف المساعدة المقطوعة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، ونذكرها على النحو التالي وذلك للحالات المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي :

تتم معاملة مقدمي طلبات المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يتم التعامل بها لمعاش الضمان الاجتماعي.

الطلبات الخاصة بالديون المتراكمة لا ينظر إليها ولا علاقة لها بالمساعده المقطوعه.

يتم صرف المساعدة المقطوعة للحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذلك مرة واحدة كل عام لمن لا يملك دخل سوى معاش الضمان الاجتماعي.

يتم صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن يملك دخل إضافي بخلاف معاش الضمان الاجتماعي.

حالات العجز المؤقت من الممكن أن تُقدم طلب على المساعدة المقطوعة تصرف له مرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت بشرط ألا تقل مدة العجز عن عام.