رابط التقديم على الزيارة المؤقتة عبر بوابة أبشر ووزارة الداخلية

التقديم على الزيارة المؤقتة، أعلنت مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية عن الرسوم الخاصة بتأشيرات الذهاب والعودة الخاصة بالمقيمين بالمملكة العربية، حيث أنه يمكن للمقيم أن يقوم بإستخراج تأشيرة خروج تصل كحد أقصى لشهرين بشرط أن تكون خلال مدة الإقامة وقد أوضحت مصلحة الجوازات أن مبلغ الرسوم يبلغ 200 ريال سعودي.

التقديم على الزيارة المؤقتة

ويتم إضافة 100 ريال سعودي عن كل شهر زيادة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات من الخدمات التابعة لوزارة الداخلية السعودية. وعلى سبيل المثال في حالة إذا قرر المقيم صاحب تأشيرة الخروج أن يخرج من المملكة العربية السعودية لمدة 5 شهور يقوم بدفع 500 ريال سعودي، ويمكن الحصول على التصاريح بكل سهولة ويسر من خلال كافة فروع أبشر ونظام أبشر الإلكتروني الذي يقدم خدمات إلكترونية للمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم على الزيارة المؤقتة

وبذلك يكون نظام أبشر الإلكتروني قد قام بتوفير الوقت والجهد على المقيم بالمملكة لإنجاز الخدمات التي يرغب بالقيام بها، ويمكن التسجيل بنظام أبشر من خلال الموقع الإلكترون الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وسنقوم بتوضيح كل جديد عن نظام أبشر وتأشيرة الخروج والدخول من المملكة.

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