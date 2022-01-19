تفاصيل خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق لــ “المُبكر” من التأمينات

انتهى مجلس الشورى السعودي خلال الساعات الماضية من مناقشة عدد من القضايا والقوانين الهامة، وأصدر قرارًا يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442/1441، بعد مناقشة مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبناءً عليه أصدر المجلس توصياته بشأن المشتركين في التأمينات وفي مؤسسة التقاعد والمتقاعدين والمعاش المبكر، مطالبًا الوزارة ومؤسسة التأمينات بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.

خيار التقاعد التدريجي

وطالب مجلس الشورى بعد مناقشته مقترحات عدد من النواب، الجهات المعنية، بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصية إضافية لمتابعة احقية المتقاعدين في الحصول على خيار التقاعد التدريجي بجانب التقاعد الدائم أو الأصلي وفق طلبه، مع مراعاة أساسيات المؤسسات التأمينية في صرف المعاشات وسنوات ومدد الاشتراك، مع مطالبتها أيضًا بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، ومراجعة أداء الشركات المملوكة لها.

والتأمين على موظفي الخارج

كما طالب مجلس الشورى مؤسسة التأمينات، بتقييم نتائج الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقًا، وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون وفقًا للنظام الموحد، من أجل مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس بناءً على توصيات النواب.

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حساب التقاعد الشخصي أو الاختياري

أما عن كيفية حساب أو معرفة التقاعد الشخصي أو الاختياري ومعرفة قيمته عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلكترونيًا، فيمكن احتساب المُدد والقيمة بعد إكمال التقاعد 60 سنة أو التقاعد المبكر 25 سنة بواقع 300 شهر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: