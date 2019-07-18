التفاصيل الكاملة لـ «وظائف الحرس الوطني 1440» لحملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم.. رابط التقديم عبر موقع جدارة mcs.gov.sa

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن حاجتها لعدد من خريجي الجامعات للعمل في وظائفها الشاغرة، حيث اشترطت حصولهم على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف التي تعلن عنها، والتي تشتمل ايضًا سلم الموظفين العام الراغبين في التقديم عليها، وذلك من خلال منظومة التوظيف الحكومي “جدارة”، حيث أكدت الوزارة أن عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ حوالي 94 وظيفة شاغرة لكلا الجنسين رجال ونساء.

رابط التقديم في وظائف الحرس الوطني 1440 هـ

أشارت وزارة الحرس الوطني إلي أن عملية التقديم في وظائفها الجديدة ستكون عبر موقع “منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة“، والذي يتيح للراغبين في التوظيف من الخريجين والخريجات التقديم في أي وظيفة من الـ 94 وظيفة التي شملها الإعلان بعدة مراتب مختلفة، حيث يبدأ التقديم في تمام الساعة 9 صباح يوم الأحد القادم الموافق 18/11/1440 هـ، وينتهي في تمام الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 22/11/1440 هـ، ويتم التقديم يوميًا على مدار 24 ساعة عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة.

طريقة التقديم في وظائف الحرس الوطني من خلال رابط جدارة 1440

قم بالدخول إلي “منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة“، وتأكد من صحة بياناتك. اذهب إلي “الإعلانات الوظيفية”، واضغط على “التقديم”. حدد رغبتك ثم اختر مايناسبك من الوظائف المعلنة، وبعدها اضغط حفظ الطلب.

شروط وظائف الحرس الوطني

ضرورة اجتياز الاختبار المعرفي المحدد للرجال الجامعيين الراغبين في الحصول على وظائف المرتبة (7،6).

ضرورة حضور المقابلة الشخصية لجميع المتقدمين والمتقدمات.

تحدد المقابلة الشخصية والتي تتطابق بها جميع بيانات الفرد، عملية الترشيح النهائي التي تتم بعد ذلك.

مراتب وعدد وظائف الحرس الوطني 1440

ومن خلال الجدول التالي نرصد لكم عدد الوظائف المتاحة والمقسمة على كلا الجنسين، والتي يتم قبول الراغبين فيها بحسب توافقهم للشروط والتخصصات المطلوبة، والمنوطة بمنظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة”، وذلك خلال مواعيد التقديم المتاحة.

المرتبة عدد الوظائف (رجال) عدد الوظائف (نساء) المجموع 8 3 – 3 7 5 1 6 6 47 14 61 5 20 2 22 4 2 – 2 المجموع 77 17 94 الدرجة العلمية المطلوبة في وظائف وزارة الحرس الوطني الجديدة